Celebra la Fiesta del Alfajor y las Tortitas Negras y queda a menos de dos hora de CABA: el pueblo que deberías conocer

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que celebra la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra el próximo fin de semana: Carmen de Areco. Se trata de un evento con entrada gratis que logra reunir gastronomía, tradición y espectáculos en vivo para quienes decidan acercarse y disfrutar.

Así será la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra en Carmen de Areco

Para cerrar las vacaciones de invierno, Carmen de Areco realizará su segunda edición de la Fiesta de las Tortitas Negras el próximo sábado 1 y domingo 2 de agosto en la Plaza Independencia a partir de las 10.30 hs. El evento contará con diferentes propuestas gastronómicas, incluso platos sin TACC.

El evento ofrece diferentes actividades para toda la familia

El evento comenzará con el tradicional corte de la Torta Negra, que marcará el comienzo de la celebración; luego habrá diferentes propuestas pensadas para chicos y grandes. Entre las actividades más destacadas se encuentran el Concurso de los Mejores Alfajores y la Torta Negra, donde los productos son evaluados por el jurado de especialistas y se pueden ganar grandes premios.

Además, quienes se acerquen podrán recorrer las ferias de artesanos y productores regionales. También habrá espectáculos en vivo, sorteos y diversas actividades recreativas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita solo hay que acercarse a la plaza para disfrutarlo.

¿Cómo llegar a Carmen de Areco desde la ciudad de Buenos Aires?

Ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se puede tardar alrededor de una hora y 45 minutos o casi dos horas en llegar a Carmen de Areco. El viaje desde Capital Federal es muy simple:

En auto: hay que salir de CABA tomando la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) en dirección a Luján. Luego continuar por la Ruta Nacional 7 pasando por San Andrés de Giles y seguir hasta el kilómetro 139-140, donde se encuentra el acceso principal a Carmen de Areco.

hay que salir de CABA tomando la (Ruta Nacional 7) en dirección a Luján. Luego continuar por la pasando por San Andrés de Giles y seguir hasta el kilómetro 139-140, donde se encuentra el acceso principal a Carmen de Areco. En micro de larga distancia: existen empresas de larga distancia como Cóndor Estrella, Flecha Bus o Plusmar ofrecen servicios diarios que van en dirección a Junín o San Martín (Mendoza) y hacen parada en el acceso o en la terminal de Carmen de Areco.