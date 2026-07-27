Está solo a dos horas de CABA y tiene los mejores pastelitos: el pueblo perfecto para amantes de la tradición.

En la provincia de Buenos Aires todavía existen pueblos donde el tiempo parece avanzar más despacio. Uno de ellos es Gouin, una pequeña localidad del partido de Carmen de Areco que, con apenas unas pocas manzanas, se convirtió en un destino elegido por quienes buscan desconectarse de la rutina, disfrutar de la gastronomía criolla y recorrer calles que conservan la esencia de principios del siglo XX.

Ubicado a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Gouin nació alrededor del ferrocarril y todavía mantiene buena parte de su patrimonio histórico. Las antiguas construcciones, los almacenes de campo y la estación ferroviaria recuerdan una época en la que el tren marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Hoy, aunque el servicio ferroviario ya no funciona, el pueblo encontró una nueva identidad ligada al turismo rural y la buena cocina.

Si hay algo que distingue a Gouin del resto de los pueblos bonaerenses son sus pastelitos criollos. La receta, transmitida de generación en generación, es el gran orgullo de los vecinos y dio origen a la Fiesta Nacional del Pastel, que se celebra desde 1995 y reúne cada año a visitantes de distintos puntos del país.

Aunque el festival tiene lugar en diciembre, quienes visitan la localidad durante el resto del año también pueden probar esta especialidad. Los tradicionales rellenos de membrillo y batata siguen siendo los favoritos, aunque algunos emprendimientos suman versiones con dulce de leche y otras variantes artesanales.

Mucho más que una escapada gastronómica

Más allá de la comida, Gouin invita a caminar sin apuro. Sus calles de tierra, las casas centenarias y los antiguos almacenes crean un paisaje que parece detenido en el tiempo. Uno de los puntos más fotografiados es la vieja estación ferroviaria, inaugurada a comienzos del siglo XX, que hoy funciona como un símbolo de la historia del pueblo y de su pasado ligado al tren.

Los fines de semana también es habitual recorrer los restaurantes de campo y los viejos almacenes reconvertidos en espacios gastronómicos, donde se sirven asados, empanadas, pastas caseras, picadas y postres tradicionales preparados con productos regionales. Esa combinación de patrimonio histórico y cocina casera convirtió a Gouin en uno de los destinos rurales que más creció en los últimos años dentro de la provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a Gouin

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. El recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 7 hasta el acceso ubicado a la altura del kilómetro 138, en dirección a Carmen de Areco. Desde allí, un camino de pocos kilómetros conduce hasta el pueblo. El viaje demanda aproximadamente una hora y media, por lo que puede realizarse perfectamente en el día.

Quienes dispongan de más tiempo también pueden aprovechar la visita para recorrer la ciudad de Carmen de Areco, conocer su casco histórico o combinar la escapada con otros pueblos rurales de la zona. Pero para muchos viajeros el verdadero atractivo sigue estando en Gouin: un lugar donde el aroma de los pastelitos recién hechos, las construcciones centenarias y la tranquilidad del campo alcanzan para justificar el viaje.