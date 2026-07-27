Tucumán confirmó el cronograma electoral para el 2027: cuándo será la jornada de votación

Luego de una reunión con el gabinete provincial, el gobernador Osvaldo Jaldo dio una conferencia de prensa donde firmó el decreto donde anunció que las elecciones de la provincia de Tucumán serán el 9 de mayo del 2027. En dichos comicios la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador, intendentes, legisladores provinciales, concejales y 93 delegados comunales. De esta manera, incorpora por primera vez Ficha Limpia.

“No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral, que lo único que estamos haciendo hoy, dándole continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio. Y hoy estamos llamando para el mes de mayo”, detalló el mandatario.

Jaldo precisó que la fecha respondió a la continuidad del cronograma aplicado en los últimos procesos electorales provinciales y anunció que los candidatos elegidos por los ciudadanos de la provincia tomarán nombramiento el próximo 30 de octubre. "El año que viene, 2027, va exactamente en el mismo mes que se han realizado las anteriores. Por eso desvirtuamos totalmente aquellos dichos, versiones que el Gobierno de la provincia de Tucumán adelanta la elección. Bajo ningún punto de vista. Simplemente, estamos respetando la constitución con sus modificaciones judiciales que se hicieron, estamos respetando fallos judiciales en las leyes provinciales”, declaró.

Nuevo proceso electoral

Junto a la eliminación de los partidos municipales, Jaldo también informó que el decreto incorporó, por primera vez, la aplicación de la Ficha Limpia como requisito para quienes aspiren a cargos electivos o funciones en la administración provincial. “Con un gran trabajo hecho por el Ministerio de Gobierno y Justicia, por Fiscalía de Estado, para ir mejorando en las cuestiones electorales en la provincia de este decreto que incluye la Ficha Limpia. Por primera vez en Tucumán, aquellos que quieran ser candidatos a cualquier cargo o ser funcionarios de la provincia de Tucumán, van a tener que tener determinados requisitos, es decir, no tener cuentas pendientes con la justicia”, dijo.

El gobernador también señaló que la reforma incluyó la eliminación de los partidos municipales de Tucumán. “Hoy solamente creo que quedan 70 partidos provinciales, de casi más de 300 o 400 partidos que había en la provincia de Tucumán. Es decir, que la voluntad y la decisión la teníamos, la tenemos y la tendremos en el futuro, pero no podemos hacer todo en un solo mandato”, anunció Osvaldo Jaldo respecto a las tareas a desarrollar en su programa de gobierno para su próximo mandato.

“Hemos avanzado en esta gestión, haciendo lo que no se ha hecho en muchos años, como es, por ejemplo, incluir la ficha limpia, que era todo un pedido de la comunidad, y está dentro de los puntos que habíamos firmado con la Iglesia, y en esto avanzó la Legislatura, y en esto hoy podemos decir que ya está incluido en el decreto de convocatoria”, detalló mientras que celebró que su partido ganó por 15 o 16 puntos en la provincia.