Georgieva advirtió a Caputo sobre el crecimiento desigual y descartó desembolsos extras

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió este lunes al Gobierno por el crecimiento desigual de la economía y por el atraso de los sectores vinculados a la creación de empleo masivo. Además, descartó que el país necesite pedir desembolsos extra de cara al próximo año electoral, aunque le indicó al Banco Central que siga acumulando dólares para evitar cualquier escenario crítico.

Así lo dijo la economista búlgara en la conferencia de prensa que brindó, junto a Luis Caputo, en el microcine del Ministerio de Economía, en la que fue la primera parada oficial de su primera visita a Argentina desde que asumió el cargo de Directora Gerente del organismo en 2019.

Aunque volvió a elogiar el programa macroeconómico, Georgieva remarcó que el tópico central de su gira en el país es "qué se puede hacer para que el crecimiento en Argentina sea más amplio".

En ese sentido, la titular del Fondo destinó buena parte de su alocución a dejar claro que reconoce la persistencia de sectores de la economía real en problemas. "Tenemos una fuerte performance en petróleo, gas, minería y agricultura", señaló, pero agregó que "la economía es más difícil en la construcción, servicios y logística, y el foco del Gobierno en reformas que apoyen la capacidad fiscal debe ir ahí".

Por eso, su punto crítico fue el aumento de la informalidad laboral, que según cifras oficiales trepó al 44,5% en el primer trimestre de este año. Al respecto, señaló que "en Argentina el desempleo no es alto, pero una gran parte de esto se da en empleo informal", y que el crecimiento de los puestos en negro "es preocupante porque indica que el mercado laboral no es lo suficientemente vibrante para que los sectores den crecimiento a la economía".

Y añadió que, más allá de apoyar "lo hecho con la reforma laboral", es "más importante que haya pymes pujantes". “Me interesa en particular, y estoy mirando, qué es lo que se está haciendo para las pymes. Por lo que dije al principio, las pymes son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo”, subrayó sobre un sector que hasta ahora no recibió programas oficiales por parte del Gobierno.

En ese marco, reconoció el problema de la morosidad récord en familias al alertar que se puede lograr "la creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos". "Algunos bancos han acumulado préstamos en mora, más altos, y hay que gestionarlo", añadió en relación a un problema que, por el momento, tampoco fue abordado mediante medidas concretas por el equipo económico.

También pidió "ampliar el mercado de capital en Argentina" a través de "las hipotecas", dado que "no existen prácticamente, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía”. Al mismo tiempo, destacó que "hubo un paso importante en la concesión de rutas", pero agregó que "es importante acelerar las inversiones físicas" para "impulsar la construcción, donde vimos estancamiento a lo largo del tiempo".

Georgieva descartó fondos extra del FMI para el año electoral

Por otro lado, Georgieva descartó que el país reciba fondos adicionales a los 20.000 millones de dólares que ya están previstos en el acuerdo firmado el año pasado.

"No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. Vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027. El país está por un buen camino y, por ende, no hay necesidad de un financiamiento externo por parte del FMI. Somos un prestamista en última instancia”, dijo la titular del FMI.

Aún así, le habló directamente al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien estaba presente en la sala, para pedirle que "siga comprando" dólares en pos de acumular más reservas. En otras palabras, el Fondo le dijo al Gobierno que deberá arreglárselas por sí solo en caso de que haya vaivenes con el dólar en plena época electoral, tal como ya ocurrió en 2019.

Además, Georgieva destacó la importancia de "que Argentina se una al club de los mercados emergentes que han pedido prestado del Fondo, recuperaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado", y puso de ejemplo países que eran más pobres a mediados de siglo XX y que hoy son ricos, como Finlandia, Suecia, Corea del Sur o su Bulgaria natal.

De este modo, dio a entender que Argentina, pese a la mejora en la nota de su deuda por parte de las calificadoras de riesgo, todavía no alcanzó el rango mínimo necesario para que sus bonos soberanos sean considerados de riesgo bajo.

Cómo sigue la agenda de Kristalina Georgieva en Argentina

Previo a la conferencia, Georgieva mantuvo la reunión programada tanto con Luis Caputo como con Santiago Bausili. Tras responder las preguntas de la prensa, se dirigió inmediatamente a la vereda de enfrente para mantener una reunión con el presidente, Javier Milei, y el propio Caputo.

Posteriormente, la titular del FMI formó parte de la reunión de Gabinete ampliado junto con todos los ministros, mientras que alrededor de las 16:30 asistirá a una charla con universidades en el Palacio Libertad (ex CCK).

A la noche, la economista búlgara cenará con representantes del sector privado, especialmente del agro, la energía y el mundo digital.

Su gira en el país terminará este martes con una visita a Vaca Muerta en Neuquén, junto con Caputo y el titular de YPF, Horacio Marín. En ese lugar se esperaba que mantenga charlas con sindicalistas locales del área energética y con pymes del sector.

El miércoles a primera hora partirá a Uruguay con su comitiva, conformada también por su jefe de Gabinete Andreas Bauer, el director del Hemisferio Occidental Nigel Chalk, el subdirector Luis Cubeddu y la Jefa de Misión para Argentina Joyce Wong.