Sin asistencia y golpeados por la crisis, productores correntinos alertan por el futuro del sector: "No hay plata"

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, los pequeños y medianos productores de la provincia de Corrientes advirtieron que la agricultura familiar corre serio riesgo de desaparecer. Matilde Parodi, de la Feria Agroecológica "Las Tres Colonias" de Bella Vista, evidenció el panorama desesperante que atraviesa el sector: "Todos estamos golpeados por elevados costos para sacar la producción. No hay plata en la calle y se nota que el salario a los consumidores no les sirve para nada", aseguró.

Caída generalizada del consumo, costos logísticos por las nubes y la desaparición de programas de asistencia técnica y financiera. El reflejo de esta realidad se hizo presente este último fin de semana en el parque Mitre de la capital provincial, donde concluyó el 26º Encuentro de Ferias Francas.

Si bien el evento reunió a unos 400 feriantes según cifras oficiales, referentes del sector señalaron que la feria perdió progresivamente su perfil netamente productivo. Hoy, gran parte de los puestos pertenece a rubros comerciales alejados del campo, mientras que la presencia de agricultores del interior se redujo drásticamente. De hecho, apenas unos 20 feriantes provinieron de localidades alejadas, mientras que el resto correspondió a Capital y zonas aledañas.

Tomasa Vallejos, histórica integrante de la Asociación de Ferias Francas y oriunda de Itatí, trazó un panorama desalentador sobre la convocatoria rural. "Cada vez somos menos feriantes en este encuentro. Existe mucha gente del interior que quería venir, pero no pudo por los costos del transporte", lamentó en declaraciones para Diario Época.

Vallejos precisó que la participación real de la agricultura familiar se redujo a la mitad en el último año y que la falta de rentabilidad obliga a achicar la oferta: "Cuesta mucho movilizar los productos y, como las ventas son menores, solo optamos por traer lo que más se vende". A esta problemática se suma la falta de acompañamiento en el territorio. "Con asistencia técnica prácticamente no contamos más, no hay instituciones en terreno", advirtió la feriante, remarcando que los más perjudicados son los productores nóveles.

Por su parte, Lucas Chamorro, productor del Paraje Buena Vista (9 de Julio), ratificó el abandono institucional: "Ya no tenemos el acompañamiento técnico de otras épocas. Todos los gobiernos que antes visitaban la zona, ahora están desaparecidos. Los agentes de los municipios también dejaron de visitarnos", expuso.

Una importante productora de carne avícola del país frenó su producción

La principal avícola del país frenó la actividad en una de sus fábricas y crece la incertidumbre de los trabajadores. Los empleados de la planta Wade de Cresta Roja, ubicada en El Jagüel, Esteban Echeverría, denunciaron que la empresa suspendió las actividades del sector Faena hasta el próximo 9 de agosto.

Aunque la firma justificó la medida como un período de vacaciones para el personal, los trabajadores aseguran que se trata de "vacaciones forzosas" impuestas en medio de una crisis que ya arrastra atrasos salariales y una marcada caída de la actividad.

La decisión fue comunicada mediante una circular interna en la que la empresa informó que entre el 20 de julio y el 9 de agosto no habrá actividad en el sector Faena y que el personal alcanzado no deberá concurrir a la planta, salvo que sea convocado expresamente por sus superiores.

Sin embargo, la explicación no convenció a los trabajadores. Según relataron, la medida fue informada de manera repentina y sin previo aviso, mientras la empresa mantiene deudas por salarios. "Nos avisaron de un momento para el otro", señalaron empleados de la planta al medio local DiarioSur, quienes además aseguraron que al presentarse en la fábrica durante las primeras horas del lunes no les permitieron ingresar.

Uno de los trabajadores explicó que el conflicto continúa abierto y que las negociaciones siguen sin avances concretos Mientras el sector Faena permanece completamente paralizado, la empresa mantiene operativas únicamente las áreas indispensables para el funcionamiento de la planta. Según explicaron los propios operarios, continúan prestando servicios las guardias de caldera, sala de máquinas y mantenimiento, además de los sectores de Subproductos y Distribución, tal como fue informado por la compañía.