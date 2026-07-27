Estrenos HBO Max en agosto 2026: las series y películas que llegan

"Monstruos de Dios", serie documental. (Crédito de foto: HBO Max)

Con la llegada de agosto, HBO Max suma títulos a su catálogo con una atractiva y variada propuesta de títulos pensada para todos los públicos. La grilla de lanzamientos combina aclamados largometrajes cinematográficos, producciones documentales de alto impacto, especiales de comedia e intrigantes series de ficción. Ya sea para resguardarse de las altas temperaturas en el hogar o para disfrutar de una gran maratón de fin de semana, la plataforma se prepara para ofrecer horas de entretenimiento de primer nivel a todos sus suscriptores.

"Monstruos de Dios", serie documental. (Crédito de foto: HBO Max)

Estrenos principales del agosto 2026 en HBO Max

Monstruos de Dios, una ambiciosa serie documental que llega para cautivar a los amantes de la naturaleza y la fauna salvaje mediante una fascinante narrativa visual y una producción técnica de gran nivel. Es una historia fascinante entre la relación de humanos y animales.

Perfect Days, la aclamada obra dirigida por Wim Wenders que explora con poética e íntima sensibilidad, la belleza que se oculta en la rutina cotidiana, la contemplación y la sencillez a través de la vida de un limpiador de baños en Tokio. Una película que enseña sobre la vida a través de un gran personaje.

Los justos, un potente e intenso largometraje que promete cautivar a la audiencia mediante una conmovedora trama repleta de dilemas morales, conflicto dramático y suspenso. Un grupo de jueces ciudadanos tendrá que elegir entre el soborno y la honestidad. Uno de los títulos estrenado en el Festival de Málaga.

Estrenos de HBO Max por fecha

Para no perderse ninguno de los lanzamientos, a continuación se detalla la lista cronológica completa con todas las series, películas, documentales y especiales que se incorporan al catálogo de la plataforma durante todo el mes de agosto:

• 4 de agosto: Perfect Days (película)

• 5 de agosto: Hard Knocks: Training Camp With The Seattle Seahawks (nueva temporada, serie documental)

• 6 de agosto: Anatomía de una caída (película), Monstruos de Dios (serie documental)

• 15 de agosto: Whitmer Thomas: Una panda incorregible (Estreno, especial de comedia)

• 17 de agosto: Linternas (serie)

• 18 de agosto: La hermanastra fea (película)

• 20 de agosto: Uno de los nuestros y Misión hostil (películas)

• 22 de agosto: Siguiendo a Conan O'Brien (nueva temporada, serie)

• 30 de agosto: Los justos (película)