Día de la Crème Brûlée: 5 lugares de Buenos Aires con versiones clásicas y novedosas

Cada 27 de julio se celebra el Día de la Crème Brûlée, una efeméride que rinde culto a uno de los postres más fascinantes de la gastronomía a nivel mundial. La combinación entre una rica crema cocida a baja temperatura y una superficie dorada de azúcar caramelizada que se quiebra al primer contacto con la cuchara representa un contraste irresistible de texturas y temperaturas. Nacida en la cocina clásica francesa, esta receta ha conquistado las cartas de Buenos Aires, donde diversos espacios reinterpretan su mística combinando técnicas puristas con ingredientes de identidad local como la yerba mate, frutas asadas o toques cítricos.
Ruta gastronómica: 5 lugares para festejar la crème brûlée
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Granero: este restaurante destaca por su cocina de estación y técnicas refinadas. Su imperdible crème brûlée parte de bananas asadas al horno con miel y manteca, integradas a una cremosa mezcla cocida lentamente. Se sirve con una fina capa caramelizada, acompañado de helado artesanal de dulce de leche, lámina de chocolate y cascaritas de limón en almíbar, logrando un contraste supremo.
Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre; Instagram: @granero_milberg
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Merienda: fusiona la pastelería artesanal con el espíritu porteño mediante su original crème brûlée de yerba mate. Elaborada con crema de leche, yemas, vainilla e infusión de yerba mate, se cocina suavemente hasta alcanzar una solidez sedosa. El azúcar quemado superior le aporta el sello crocante distintivo, ideal para maridar con su propuesta de cafetería de especialidad.
Dirección: Uriarte 2106, Palermo; Instagram: @merienda.ar
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Casa Planes: honra la tradición gala preparando este clásico con crema infusionada en chaucha de vainilla, yemas y azúcar, cocinada a baño María. Su gran diferencial radica en un doble bruleado con azúcar caramelizada que genera una costra extra crocante y quebradiza. La casa sugiere acompañar este manjar con una copa de vino espumante de su selecta carta.
Dirección: Planes 1400, Caballito; Instagram: @casaplanes.ba
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Mondongo & Coliflor: esta cantina sirve una receta tradicional de vainilla suave y sedosa con costra crujiente, pero suma el contrapunto fresco de una mermelada casera de frutillas. Es el cierre perfecto tras degustar guisos, milanesas o empanadas fritas. Su acidez equilibra la comida y se recomienda disfrutarlo junto a una copa de vino de cosecha tardía.
Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco; Instagram: @mondongoycoliflor
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Del Río Cantina: ofrece una preparación untuosa perfumada con ralladura de naranja en su base de leche, crema y yemas. Finalizada con la clásica cubierta caramelizada, este toque cítrico y liviano aporta intensidad y frescura, convirtiéndola en la opción refrescante ideal luego de los platos contundentes que caracterizan a la casa.
Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra / Av. Congreso 5702, Villa Urquiza; Instagram: @delriocantina