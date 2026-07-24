Día del Pisco: 6 lugares de Buenos Aires para salir a disfrutar este típico trago originario de América del Sur

Cócteles preparados con pisco. (Crédito de foto: Kamay Casa Gardel)

El 26 de julio se conmemora el Día del Pisco, la fecha ideal para rendir honor a este destilado insignia. Producido a partir del jugo fermentado de uvas pisqueras, este espíritu noble destaca por su pureza, complejidad aromática y versatilidad. En Buenos Aires, la coctelería adoptó al pisco como un gran aliado, demostrando que su potencial va mucho más allá del célebre Pisco Sour. En la actualidad, reconocidos bartenders y barras de autor fusionan esta bebida ancestral con insumos tropicales, especias y técnicas modernas, creando maridajes perfectos para acompañar la alta cocina marina, criolla y nikkei de la ciudad.

De lo clásico a lo contemporáneo: el pisco conquista la coctelería

Punto Mona . En la barra de Mona Gallosi, el pisco integra la carta con dos recetas de autor pensadas para disfrutarse con la gastronomía de la casa. Por un lado, Uvas combina Pisco Barsol, El Esteco Old Vines Torrontés, verjus, jazmín y pimienta rosa, servido en copa de vino blanco para ofrecer una experiencia similar a la de un vino. Por otro lado, Khorasan une Pisco Barsol, pomelo rojo, frambuesa y chilli, presentado en vaso corto junto a una pequeña botella con el excedente del cóctel. Dirección: Fraga 93, Chacarita; Instagram: @puntomona.bar

Fraga 93, Chacarita; @puntomona.bar Kamay Casa Gardel. La experiencia arranca con una degustación de pisco sin costo que permite explorar las cepas Quebranta, Italia, Torontel, Acholado y Mosto Verde. A partir de la elección del cliente, la casa elabora su clásico Pisco Sour. Con base de Pisco Acholado Tabernero, la barra destaca con el Sour Acevichado (licor de rocoto, cordial y sal de apio) y La Humita (infusionado en canela y anís estrella, cordial de choclo y mantequilla, ananá y maracuyá). Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto; Instagram: @kamaycasagardel

Pisco: bebida originaria de América del Sur. (Crédito de foto: Tanta)

Tanta. Durante el domingo 26 de julio, el restaurante de cocina criolla peruana creado por Gastón Acurio ofrecerá una promoción especial de 2x1 en Pisco Sour, piscos saborizados (Frutos Rojos, Hibiscus, Maracuyá) y macerados. La barra propone degustaciones especiales para acompañar sus platos icónicos, tales como el cebiche clásico, el lomo saltado al wok o el arroz con chancho chaufa. Dirección: Esmeralda 938, Retiro; Instagram: @tanta_argentina

Esmeralda 938, Retiro; @tanta_argentina Neko. La cocina nikkei moderna de Neko encuentra su maridaje perfecto en una carta de tragos que reinterpreta el destilado peruano. Presenta el Pisco Sour clásico con pisco 1615 y el Neko Sour, una mirada propia con almíbar de chicha morada servido en copa tulipa. También destaca el Huamantay, preparado con pisco, pomelo, jengibre y lima. Todos los cócteles fueron concebidos para acompañar su selección de ceviches, tiraditos, nigiris y noritacos. Direcciones: La Pampa 1391, Belgrano / Velasco 471, Villa Crespo; Instagram: @nekosushi.ar