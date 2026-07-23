Trump promete castigar a Irán por ataques de hutíes en mar Rojo; petróleo supera los 100 dólares

FOTO DE ARCHIVO: Drones iraníes se exhiben durante una ceremonia de incorporación de nuevos drones a la organización de combate del Ejército iraní en un lugar no revelado en Irán.

Por Elwely Elwelly, Ahmed Elimam y Eman ​Abouhassira

Dubái, 23 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el jueves un "castigo militar de gran envergadura" para Irán y sus aliados hutíes después de que los combatientes yemeníes atacaran dos petroleros sauditas en el mar Rojo, lo ‌que extendió la guerra de Oriente Medio a ‌un segundo punto estratégico clave para el transporte marítimo.

La perspectiva de que las perturbaciones pudieran extenderse a un segundo mar provocó una subida vertiginosa de los precios mundiales del petróleo, en lo que ha sido uno de los repuntes más pronunciados de la guerra. El crudo Brent trepaba más de un 6%, superando los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

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Dos semanas después del colapso efectivo de una tregua provisional destinada a poner fin a la guerra, el ejército estadounidense lanzó otra ronda nocturna de ataques aéreos contra Irán, lo que llevó a este país a disparar contra los países árabes vecinos que albergan bases estadounidenses.

Después de ​que los hutíes afirmaran haber atacado los ⁠dos petroleros, Trump dijo que haría responsable a Irán de cualquier nuevo ataque perpetrado por los combatientes.

Los hutíes, que controlan ‌el norte y el oeste de Yemen, anunciaron esta semana la imposición de un bloqueo naval a ⁠Arabia Saudita, país que ha desviado millones de barriles de petróleo diarios ⁠por oleoducto hacia el Mar Rojo para sortear el bloqueo iraní al petróleo del Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz.

"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes son un sustituto y/o representante de Irán, y se infligirá un ⁠castigo militar severo a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes", escribió Trump en Truth Social.

El secretario ​de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en una reunión diplomática en el sudeste asiático que el ‌precio que paga Irán "aumentará cada noche" hasta que Teherán esté ‌preparado a aceptar un acuerdo de paz que esté dispuesto a cumplir.

"Irán suplica (un acuerdo) cada día. El problema con ⁠Irán es que cada vez que firman un acuerdo... o lo incumplen o quieren modificarlo", dijo. "Y quizá cambien de opinión en los próximos días, a medida que sigan sufriendo grandes pérdidas".

Los hutíes afirmaron que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra los petroleros sauditas "Encelia" y "Layla".

Una fuente de seguridad marítima indicó que el Encelia había transmitido una llamada de socorro en ​la que informaba de ‌que había sido alcanzado por un misil cerca del puerto saudita de Jizan, en el mar Rojo, justo al norte de Yemen, a última hora del miércoles. La agencia estatal de noticias saudita SPA señaló que el impacto había provocado un incendio en la proa.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el ataque contra el Layla, pero Trump mencionó dos ataques a petroleros sauditas.

Los ataques hutíes podrían cerrar el estrecho conocido como Bab el-Mandeb o "Puerta de las ⁠Lágrimas", que controla el acceso desde el mar Rojo al océano Índico, la segunda ruta más importante para los transportes de energía después del estrecho de Ormuz, situado en la desembocadura del golfo Pérsico.

IRÁN ATACA JORDANIA Y KUWAIT

Mientras, Irán dijo haber atacado sistemas de misiles, arsenales y depósitos de combustible estadounidenses en Jordania, así como puestos militares estadounidenses en Kuwait.

El ejército jordano dijo que se enfrentó a cuatro misiles iraníes y seis drones en las últimas 24 horas, interceptando todos los misiles excepto uno, que cayó en una zona deshabitada.

El portavoz militar iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, dijo que Irán seguiría tomando represalias mientras Estados Unidos continuara atacando sus infraestructuras y zonas costeras, informó ‌la televisión estatal iraní.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, Irán ha demostrado que puede alcanzar objetivos estadounidenses en la región, a pesar de que Trump afirmara desde el principio que Estados Unidos había aniquilado las capacidades militares iraníes.

Cuatro personas familiarizadas con los servicios de inteligencia estadounidenses afirmaron que los ataques iraníes contra objetivos de la CIA al inicio de la guerra habían llevado a los servicios de inteligencia estadounidenses a investigar si Rusia estaba ayudando a Irán con información sobre objetivos o tecnología de drones.

Los ‌elevados precios del petróleo están avivando la inflación a nivel mundial y han puesto bajo presión a los aliados republicanos de Trump de cara a las elecciones al Congreso de noviembre.

En los días transcurridos desde que los hutíes anunciaron su bloqueo en el mar Rojo, varios petroleros han cambiado ‌de rumbo para evitar el ⁠estrecho de Bab el-Mandeb, dirigiéndose en su lugar hacia el norte a través del canal de Suez, lo que podría suponer una ruta mucho más larga y costosa para llegar a sus clientes asiáticos al ​tener que rodear África.

Según datos de transporte marítimo, el jueves dos superpetroleros chinos que transportaban un total de 4 millones de barriles de petróleo intentaban salir del mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

(Reporte adicional de Yomna Ehab, Enas Alashray y Ahmed Tolba; Doina Chiacu en Washington; y Michael Martina en Manila; Escrito por Stephen Coates y Andrei Khalip; edición en Español de Manuel Farías)