Mientras Trump ataca a Lula, el FMI elogia su plan económico

A contramano de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Fondo Monetario Internacional (FMI) trazó una evaluación ampliamente favorable sobre la marcha de la economía brasileña bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al concluir la revisión anual del Artículo IV, en la que resaltó la "resiliencia" del país frente a un contexto internacional adverso, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la solidez del sistema financiero y los avances en la agenda de reformas.

En su informe, el organismo sostuvo que Brasil logró atravesar con éxito una sucesión de shocks externos y que se encuentra relativamente protegido del impacto del encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio, gracias a su condición de exportador neto de crudo y a una matriz eléctrica basada mayoritariamente en fuentes renovables.

Qué proyecta el FMI sobre Brasil

El FMI proyectó que la economía crecerá 2,4% en 2026 y que, tras una desaceleración transitoria en 2027 por la política monetaria restrictiva destinada a reducir la inflación, retomará un ritmo cercano al 2,5% en el mediano plazo. Entre los factores que sostendrán esa expansión mencionó la implementación de la reforma tributaria aprobada en 2023, la normalización gradual de la política monetaria y el aumento de la producción de hidrocarburos.

Uno de los aspectos más destacados por el Directorio Ejecutivo fue la evolución social del país. Los directores celebraron explícitamente la disminución de la pobreza y la desigualdad, al tiempo que valoraron los mecanismos de protección social y el marco de políticas económicas implementado por las autoridades brasileñas.

En materia financiera, el FMI señaló que el sistema bancario permanece sólido, con entidades bien capitalizadas, elevada liquidez y riesgos sistémicos bajo control. El Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) de 2026 concluyó además que el sistema financiero mantiene una elevada capacidad de resistencia frente a eventuales shocks.

El organismo también reconoció el compromiso de la administración de Lula con la consolidación fiscal de mediano plazo. Si bien recomendó profundizar los esfuerzos para asegurar una trayectoria descendente de la deuda pública, destacó positivamente las iniciativas orientadas a mejorar las cuentas fiscales y consideró que una mayor disciplina presupuestaria contribuirá a facilitar futuras reducciones de las tasas de interés.

Respecto de la política monetaria, el FMI respaldó la estrategia del Banco Central de Brasil y consideró apropiado mantener una normalización gradual de las tasas de interés en un escenario internacional caracterizado por una elevada incertidumbre. También valoró la existencia de un tipo de cambio flexible y un nivel adecuado de reservas internacionales como elementos centrales para absorber shocks externos.

El Directorio Ejecutivo también elogió el avance de las reformas estructurales impulsadas durante la actual gestión. En particular, destacó la implementación de la histórica reforma del IVA, las iniciativas para mejorar el clima de negocios, el fortalecimiento institucional y las políticas destinadas a incrementar la participación laboral, especialmente de las mujeres.

En el plano internacional, el FMI reconoció el liderazgo de Brasil en materia climática mediante el Plan de Transformación Ecológica, así como los avances para ampliar y diversificar sus relaciones comerciales. Los directores también elogiaron el compromiso del país con el multilateralismo y con la defensa de un sistema de comercio internacional abierto y basado en reglas.