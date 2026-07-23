Facundo Medina acabó con el misterio y contó qué pasó tras el Mundial 2026: "Ustedes"

Facundo Medina acabó con el misterio y dijo qué pasó en la final del Mundial 2026.

Facundo Medina volvió a su barrio natal Villa Caraza, en la Provincia de Buenos Aires, y despejó muchas dudas acerca de lo que sucedió con la Selección Argentina luego del Mundial 2026. La derrota por 1-0 frente a España en la final, en la prórroga, caló hondo en el seno de la "Albiceleste" y desató todo tipo de teorías conspirativas al respecto de este compromiso.

En el mencionado sitio ubicado en Lanús, el ex River Plate y Talleres de Córdoba aprovechó para hablar con sus compatriotas que se acercaron a saludarlo y a felicitarlo por su buena labor en la Copa del Mundo. En ese momento, el defensor zurdo de 27 años dejó en claro un mensaje contundente acerca de lo que ocurrió con el combinado nacional.

Facundo Medina volvió a Argentina, luego del Mundial 2026: "No crean boludeces"

Cuando algunas personas se le acercaron, el hombre de Olympique de Marsella dijo: “No crean boludeces. Ustedes vieron, en fotos y videos, que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces...”. De esta manera, el bonaerense echó por tierra las ridículas versiones acerca de los supuestos problemas en el grupo y de que el plantel "entregó" la final por la presión de la FIFA, a cambio de no sufrir sanciones por la bandera de las Islas Malvinas en la semifinal ante Inglaterra.

Incluso, Medina aclaró el motivo por el que varios de sus compañeros no regresaron al país y volvieron directamente a sus clubes: ”Sé que ustedes están tristes, también nosotros estamos así. Por eso, algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes". "Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, completó "Facu".

Facundo Medina volvió a su pueblo y pidió que "no crean boludeces".

Al lado del defensor estuvo José Manuel "Flaco" López, quien también ofreció unas palabras: “Vine para compartir un poco con él, para olvidarnos lo que pasó hace unos días...". "El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”, sentenció el delantero ex Lanús, que disputó su primera Copa del Mundo con minutos sumados frente a Jordania y Suiza.