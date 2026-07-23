Peligra Ley de Protección a la Actividad Librera.

La Ley de Protección de la Actividad Librera volvió a ocupar un lugar central en el debate del sector editorial argentino luego de que el Gobierno nacional impulsara una propuesta para eliminarla, como parte de un paquete de reformas orientadas a la desregulación económica. La iniciativa despertó preocupación entre libreros, editoriales, escritores y organizaciones vinculadas al mundo del libro, que advierten sobre el impacto que podría tener en la actividad.

Qué es la Ley 25.542

Se trata de la Ley 25.542, sancionada en 2001, una norma que regula la comercialización de libros en Argentina mediante un sistema de precio uniforme. Su objetivo principal es proteger la red de librerías del país, favorecer la diversidad editorial y evitar que la competencia se concentre exclusivamente en el precio.

El funcionamiento de la ley es sencillo: el editor o importador fija un precio de venta al público para cada libro y ese valor debe respetarse en todos los puntos de venta, ya sean librerías independientes, grandes cadenas o tiendas online. De esta manera, un mismo título tiene el mismo precio en cualquier comercio, salvo en situaciones específicas contempladas por la propia legislación, como determinadas ferias o compras institucionales.

Sin embargo, la continuidad de la ley quedó en discusión a partir de la propuesta del Gobierno nacional de avanzar con su derogación. Desde el Ejecutivo sostienen que eliminar esta regulación permitiría una mayor libertad comercial y fomentaría la competencia entre los distintos actores del mercado. En ese escenario, cada librería o plataforma de venta podría establecer libremente el precio de los libros y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones actuales.

Quienes respaldan esta postura consideran que una mayor competencia podría traducirse en precios más bajos para los consumidores y en un mercado más dinámico, donde cada empresa tenga libertad para definir su estrategia comercial.

Qué dice el sector editorial

Del otro lado, gran parte del sector editorial sostiene que la eliminación del precio uniforme podría generar consecuencias negativas para las librerías independientes. Las cámaras que representan a libreros y editores afirman que las grandes cadenas y plataformas con mayor respaldo financiero tendrían la posibilidad de vender algunos títulos muy populares con descuentos difíciles de igualar para los comercios más pequeños.

Según esa mirada, esta competencia desigual podría derivar en el cierre de numerosas librerías de barrio, especialmente en ciudades del interior, reduciendo la cantidad de puntos de venta y concentrando el mercado en un número menor de empresas.

Las entidades del sector también advierten que una eventual desaparición de librerías independientes afectaría la llamada "bibliodiversidad", un concepto que hace referencia a la existencia de una amplia oferta de autores, géneros y editoriales. Explican que estos comercios suelen dar espacio a publicaciones de sellos independientes, libros especializados y nuevos escritores, mientras que los grandes operadores comerciales priorizan, en general, los títulos de mayor volumen de ventas.