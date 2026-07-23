El Barcelona ficha al extremo alemán Adeyemi, procedente del Dortmund

Karim Adeyemi posa para una fotografía con la camiseta del club tras fichar por el FC Barcelona

El ​Barcelona fichó al extremo alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, con un ‌contrato hasta 2031, ‌informó el jueves el club de LaLiga.

Los clubes no revelaron los detalles financieros, pero medios indicaron que la operación estaba valorada en 22 millones de euros (25,1 millones de dólares), más variables, e incluye una ​cláusula de plusvalía ⁠en caso de futura venta.

"El FC ‌Barcelona y el Borussia Dortmund han ⁠llegado a un acuerdo ⁠para el traspaso del delantero Karim Adeyemi, que firma como futbolista azulgrana hasta 2031", dijo ⁠el Barcelona en un comunicado.

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Adeyemi llegó ​al Dortmund en 2022 procedente ‌del Red Bull Salzburgo, ‌austríaco, y disputó 146 partidos con el ⁠club de la Bundesliga, en los que marcó 36 goles en todas las competiciones.

El futbolista de 24 años se reencuentra ​con Hansi ‌Flick, quien le dio su debut absoluto con la selección alemana durante los dos años del técnico al frente del equipo.

Adeyemi es conocido por ⁠su deslumbrante rapidez, después de haber establecido en su momento un récord de velocidad en la Bundesliga al alcanzar la marca de 36,65 km/h durante la victoria 5-1 del Dortmund sobre el Friburgo en la temporada 2022-23.

Adeyemi se convierte ‌en el segundo fichaje de perfil ofensivo del Barcelona en la ventana de traspasos tras la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle United.

Llega al campeón español durante una ‌remodelación de su línea de ataque, tras el traspaso de Robert Lewandowski al Chicago Fire y ‌el regreso ⁠de Marcus Rashford al Manchester United después de su préstamo en ​el club catalán.

(1 dólar = 0,8767 euros)

Con información de Reuters