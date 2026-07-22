España y Francia luchan contra los incendios mientras la ola de calor azota el sur de Europa

FOTO DE ARCHIVO. Un árbol arde durante el incendio de La Mierla en Albendiego, Guadalajara, España

Los bomberos luchaban el miércoles contra enormes incendios en España y Francia, con un riesgo muy elevado de que se produzcan más incendios en gran parte de España, aunque el gran incendio que quemaba la provincia central de Guadalajara ha remitido, lo ‌que ha permitido a algunos residentes regresar a sus hogares.

En ‌Francia, donde el martes fallecieron dos bomberos al quedar su camión envuelto en llamas en la región suroccidental de Gironda, las autoridades instaron a la población a evitar el uso de barbacoas en las zonas afectadas por las olas de calor, y destacaron que nueve de cada diez incendios se inician, de forma accidental o no, como consecuencia de la actividad humana.

Mientras tanto, en los Balcanes Occidentales, el peligro ha pasado de las olas de calor a las granizadas, con varios heridos en Macedonia del Norte y el este de Kosovo.

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Europa es el continente que se calienta más rápidamente del mundo y los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la intensidad de las olas de calor, las sequías y los incendios, al tiempo ​que crea las condiciones para que se ⁠produzcan tormentas repentinas y destructivas.

El continente ha sufrido tres olas de calor sofocantes prácticamente consecutivas en lo que va de año. El calor intenso ‌también ha sido señalado como responsable de miles de muertes excesivas en el periodo comprendido entre mayo y junio.

El Reuters Climate ⁠Monitor, una herramienta interactiva que proporciona datos en tiempo real, mostró que se prevé ⁠que la temperatura máxima media en toda Europa Occidental sea de 26,6°C, lo que supone tres grados por encima de la temperatura máxima habitual para el 22 de julio en el periodo comprendido entre 1961 y 1990.

INCENDIO EN ESPAÑA

El peor incendio de España en lo que va de año ha arrasado unas 32.000 ⁠hectáreas en la región de Guadalajara. El martes comenzó a estabilizarse tras obligar a evacuar 34 municipios y a imponer órdenes de ​confinamiento en otros 14.

El servicio de incendios INFOCAM de Castilla-La Mancha informó de que se había autorizado el ‌regreso de los residentes de cinco pueblos, aunque seguían vigentes otras restricciones. ‌El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto visitar la zona afectada este miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señaló que el riesgo de ⁠incendios seguía siendo "muy alto o extremo" en la mayor parte de la península y en las islas Baleares, y que se esperaba que aumentara aún más en los próximos días.

Instó a la población a "extremar la precaución", ya que la ola de calor actual se combinaba con tormentas secas y polvo del Sáhara.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, señaló que se esperaba que la ola de calor alcanzara su punto álgido el miércoles, con temperaturas que llegarían a ​los 39-42 grados centígrados ‌en amplias zonas del país.

Aunque las temperaturas descenderán ligeramente en algunas zonas el jueves, se prevé que un viento seco del oeste provoque una nueva ola de calor en las regiones mediterráneas, donde podrían registrarse máximas de entre 42 y 44°C en algunas zonas de los valles del Ebro y del Guadalquivir, en el interior de Valencia, en Murcia y en el este de Andalucía.

Se espera un marcado descenso de las temperaturas a partir del viernes, con un descenso brusco el sábado hasta niveles cercanos o incluso por debajo de ⁠la media en algunas zonas del centro y el oeste de España.

Sin embargo, el respiro podría ser breve. Se prevé que las temperaturas vuelvan a subir a partir del domingo, y el calor intenso podría regresar a gran parte de España a principios de la próxima semana.

INCENDIOS EN FRANCIA

En Francia, unas temperaturas menos extremas y unos vientos más suaves facilitaron las labores de extinción de un incendio que ha arrasado 2.500 hectáreas en la zona sureste del departamento del Var, ha dañado decenas de viviendas y ha obligado a 400 personas a abandonar sus hogares, según informaron las autoridades locales.

A las 7:00 hora local (0500 GMT), los helicópteros reanudaron los lanzamientos de agua sobre el incendio forestal del Var, que sigue activo.

"La situación ha sido muy difícil. Unos 1.100 bomberos lucharon contra el fuego toda la noche", declaró el ‌comandante William Vogl, portavoz de los bomberos del Var, en la emisora de radio RMC. El incendio aún no estaba controlado, pero los vientos deberían ser "más favorables" el miércoles, añadió.

El prefecto Simon Babre prohibió las barbacoas y pidió a los ayuntamientos que cancelaran cualquier plan relacionado con los tradicionales fuegos artificiales de verano.

Según las autoridades, otro incendio ardía en los Altos Alpes, en el sureste.

CALOR Y TORMENTAS

En Grecia, la capital, Atenas, y otras zonas del este y del interior sufrían un calor abrasador por tercer día consecutivo, con temperaturas que se prevé que superen los 41 grados centígrados. Las autoridades han prohibido el trabajo al aire libre durante ‌las horas de mayor intensidad solar del mediodía y han aconsejado a los empresarios que permitan el teletrabajo a los trabajadores vulnerables.

En Skopje, capital de Macedonia del Norte, 11 personas fueron ingresadas en el hospital, tres de ellas con heridas graves, después de que una tormenta el martes por la noche derribara árboles, dañara tejados y provocara ‌cortes de electricidad en todo el ⁠país balcánico, informaron los medios locales.

Las carreteras quedaron bloqueadas y algunas localidades se quedaron sin electricidad ni agua.

En Kosovo, el Instituto Hidrometeorológico indicó que se esperaban más tormentas para el miércoles y advirtió de posibles caídas de rayos, daños en la red ​eléctrica, cortes de electricidad, inundaciones y daños materiales.

Los medios locales mostraron cómo el martes el viento arrancaba tejados, caía una lluvia torrencial y los vecinos cubrían sus automóviles con mantas para protegerlos del granizo.

Con información de Reuters