Minería sustentable: La Rioja presentó su potencial minero a la principal empresa estatal de la India

El Gobierno de La Rioja dio un nuevo paso en su estrategia para impulsar el desarrollo del sector minero al mantener una reunión institucional con directivos de NMDC Limited, la principal empresa minera estatal de la República de la India. El encuentro tuvo como objetivo presentar el potencial geológico de la provincia e iniciar un proceso de intercambio técnico para evaluar futuras oportunidades de inversión y desarrollo.

La reunión se realizó en la Casa de La Rioja, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituyó el primer acercamiento formal entre las autoridades provinciales y la compañía india. Durante el encuentro, se expusieron las principales características de los recursos minerales riojanos, el marco legal vigente y las políticas que impulsa la Provincia para promover un modelo de minería con criterios de sostenibilidad y desarrollo productivo.

Intercambio técnico para impulsar nuevas inversiones

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar en un canal permanente de intercambio de información técnica que permita analizar proyectos de exploración y desarrollo minero con potencial para generar inversiones, empleo y crecimiento económico en La Rioja.

En el encuentro estuvieron el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; y la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, quienes señalaron desde el Gobierno provincial que esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el perfil productivo de la provincia mediante la atracción de inversiones responsables que permitan agregar valor a los recursos naturales y promover el desarrollo de las economías regionales.

NMDC, una de las principales compañías mineras de Asia

NMDC Limited es la mayor empresa minera estatal de la India y una de las compañías más importantes de Asia en materia de exploración y producción de recursos minerales. La firma desarrolla actividades vinculadas a la extracción de hierro, carbón, diamantes y minerales críticos, además de contar con proyectos e inversiones internacionales en países como Australia y Mozambique.

Bajo la conducción de su presidente y director general, Shri Amitava Mukherjee, la empresa impulsa procesos de modernización tecnológica, innovación y desarrollo sustentable dentro de la industria minera.

Al finalizar la reunión, ambas partes coincidieron en continuar el intercambio de información técnica para evaluar iniciativas de interés común, en el marco de la política impulsada por el Gobierno de La Rioja para atraer inversiones estratégicas, generar empleo y consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable en la provincia.