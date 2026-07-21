Las fuerzas iraníes atacan Baréin y Kuwait tras bombardeos estadounidenses

Un misil iraní lanzado desde una ubicación desconocida en esta captura de pantalla obtenida de un video.

Por Jana Choukeir, Nayera Abdallah y Elwely ​Elwelly

DUBÁI, 21 jul (Reuters) - Estados Unidos bombardeó el sur y el oeste de Irán después de que el presidente Donald Trump dijo que Teherán pagará muy caro la muerte de varios soldados estadounidenses, mientras que Irán atacó el martes ‌instalaciones de Washington en Baréin, Kuwait y Jordania, ‌y un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz.

Estos enfrentamientos se produjeron un día después de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaran un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente en la guerra y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.

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Las empresas navieras que carguen o descarguen mercancías en puertos saudíes podrían ser blanco de los hutíes "en cualquier lugar", según un correo electrónico enviado a las empresas el lunes y al que tuvo acceso Reuters.

A pesar de la escalada de ataques que prácticamente ha echado por tierra el acuerdo ​de paz provisional firmado el mes ⁠pasado, los indicios de que Teherán y Washington quieren reanudar las negociaciones diplomáticas mantenían a raya los precios del petróleo.

El ‌Mando Central de Estados Unidos afirmó que había bombardeado centros de mando militares iraníes, instalaciones marítimas, bases ⁠de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea en ⁠su última ronda de ataques.

Se escucharon explosiones en los alrededores de la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán. Konarak y Chabahar, en la costa sur, así como la ciudad de Jorramabad y una instalación civil en las afueras de la ⁠ciudad de Abdanan, ambas en el oeste, también fueron objeto de ataques, según los medios estatales.

A medida que las ​hostilidades se extienden por toda la región, el Departamento de Estado estadounidense emitió una ‌nueva "advertencia mundial" para los estadounidenses debido al "aumento de las tensiones en ‌Oriente Medio".

ATAQUES POR TODA LA REGIÓN

Irán lanzó nuevos ataques en todo el golfo Pérsico, donde los recientes ataques contra ⁠instalaciones de desalinización han suscitado preocupación por la escasez de agua y han puesto de relieve la creciente amenaza para las infraestructuras civiles.

Los ataques del lunes contra centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de Kuwait provocaron incendios que ya se habían extinguido el martes, y las reparaciones están en marcha, según informaron las autoridades.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que ​atacó infraestructuras en Baréin ‌pertenecientes a la empresa tecnológica estadounidense Amazon, en represalia por lo que describieron como un ataque estadounidense contra la obra de la central nuclear iraní de Darkhovin, actualmente en proyecto.

Los medios estatales iraníes informaron de que las fuerzas iraníes también atacaron instalaciones de alojamiento utilizadas por personal militar estadounidense en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin.

No hubo comentarios inmediatos por parte del ejército estadounidense, de Baréin ni de Amazon sobre los ⁠incidentes denunciados, que Reuters no pudo verificar.

El ejército iraní afirmó que el martes lanzó ataques con drones contra tres bases militares estadounidenses en Kuwait. El CGRI declaró que atacó una instalación militar estadounidense en Jordania, mientras que Jordania afirmó que sus fuerzas interceptaron y destruyeron cinco drones iraníes.

ATAQUES A PETROLEROS

La agencia de seguridad marítima UKMTO informó el martes de que un petrolero en el estrecho de Ormuz había comunicado haber sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que obligó a su tripulación a abandonar el buque y subir a un bote salvavidas.

También el martes, el CGRI afirmó que dos petroleros se habían incendiado tras sufrir explosiones mientras intentaban transitar por la ruta sur ‌del estrecho. No quedó claro de inmediato cuándo tuvieron lugar esos incidentes.

Solo cuatro buques de mercancías cruzaron el estrecho el lunes, utilizando en su mayoría la ruta marítima del norte, cerca de la costa iraní, frente a los siete del día anterior, según datos de Kpler.

Irán ha estado presionando a los hutíes para que cierren el paso de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo si Estados Unidos continúa atacando las infraestructuras energéticas iraníes, lo que pondría en riesgo dos de las arterias energéticas más vitales del mundo.

Un cierre total ‌de Bab el-Mandeb podría reducir el suministro mundial de petróleo en un 7%, ya que impediría que la mayor parte de las exportaciones petroleras saudíes salieran de la región, lo que se sumaría al recorte del 10% en los flujos de petróleo provocado por la guerra en ‌el golfo Pérsico.

Los mercados petroleros ⁠sopesaban la amenaza para el transporte marítimo frente a las noticias sobre los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto, y los precios de referencia del crudo Brent subían levemente en la sesión.

Un alto funcionario iraní ​dijo el lunes a Reuters que Teherán había recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 10 días, en un intento por salvar el acuerdo provisional, destinado a allanar el camino hacia un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Con información de Reuters