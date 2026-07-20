El consumo de carne cayó 11% en el primer semestre y tocó un mínimo en 30 años

El consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% interanual durante el primer semestre de 2026 y registró el nivel más bajo para los primeros seis meses de un año en tres décadas. Así se desprende del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Concretamente, entre enero y junio, el abastecimiento destinado al mercado doméstico fue equivalente a 1,019 millones de toneladas res con hueso. La cifra quedó 131.830 toneladas por debajo de las 1,151 millones registradas durante el mismo período de 2025.

La serie elaborada por la entidad sectorial, que comienza en 1996, muestra que el volumen destinado al consumo interno en la primera mitad de 2026 fue el menor de todo el período analizado de 30 años. Incluso quedó por debajo de las 1,035 millones de toneladas correspondientes al primer semestre de 2024.

CICCRA vinculó el retroceso con “el menor poder de compra de los hogares”, en un contexto marcado por el aumento del precio relativo de la carne vacuna durante el último año y el atraso de los salarios reales privados registrados entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El consumo por habitante también reflejó esa pérdida: el promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 47 kilos anuales, un 8,2% menos que en junio de 2025, lo que representa una disminución de 4,2 kilos por persona.

Aumentó la exportación de carne en el primer semestre

En contraste, la baja del mercado interno se produjo mientras aumentaron los envíos al exterior. Las exportaciones habrían alcanzado 408.565 toneladas res con hueso durante el primer semestre, un crecimiento del 10,2% interanual. En términos absolutos, los mercados externos absorbieron casi 38.000 toneladas adicionales frente al mismo período del año anterior.

De esta manera, las exportaciones representaron el 28,6% de la producción total, frente al 24,4% registrado un año antes. En sentido contrario, la participación del consumo interno bajó del 75,6% al 71,4%.

La producción total de carne vacuna también disminuyó. En los primeros seis meses del año se produjeron 1,428 millones de toneladas, un 6,2% menos que en igual período de 2025. La retracción estuvo asociada a una caída del 8,9% en la cantidad de animales faenados, parcialmente compensada por un incremento del 3% en el peso promedio de las reses.

En paralelo, los precios de los cortes vacunos acumularon una suba interanual del 53,6% en junio. La carne picada común aumentó 56,2%, el asado 54,3%, la paleta 53,6%, el cuadril 53,2% y la nalga 50,9%.