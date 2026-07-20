Los mercados abren en alerta por la tensión en Medio Oriente y la lupa puesta en el crédito interno

Una imagen tomada desde un dron muestra la fachada de la Bolsa de Valores de Buenos Aires

La plaza financiera inicia otra semana de operaciones siguiendo muy de cerca la grave escalada en el conflicto militar en Oriente Medio, una situación que provocó un fuerte repunte en los precios del crudo a nivel internacional. El escenario global sumó, además, nuevas incógnitas sobre el rumbo de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y la posibilidad de que modifique sus tasas de interés para contener la inflación global, luego de que un miembro del organismo señalara recientemente que podría ser necesario un ajuste al alza para frenar las presiones sobre los precios.

En el ámbito estrictamente local, la agenda económica estará dominada por el calendario oficial que marca que se dará a conocer el dato de la balanza comercial de junio, el desempeño de la actividad económica de mayo y el resultado de una nueva licitación de bonos de deuda motorizada por el Ministerio de Economía para testear el apetito de los inversores. En este marco de volatilidad internacional y compromisos domésticos, los principales operadores y economistas de la plaza local analizaron las variables que condicionarán los próximos días.

"Un masivo recrudecimiento en las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán, que incluyó bombardeos costeros nocturnos y amenazas cruzadas de cierres totales de rutas marítimas, disparó los precios del crudo a máximos de un mes, reviviendo de inmediato las alertas de inflación estructural de largo plazo", afirmó la consultora IOL respecto del impacto bélico.

Por el lado de la economía real y el financiamiento interno, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) alertó sobre las dificultades para apuntalar el consumo doméstico: "La combinación de ingresos deprimidos, exclusión financiera y alto costo real del dinero anula la viabilidad de que el crédito al consumo actúe como motor de reactivación económica de cara al segundo semestre de 2026".

La consultora GMA Capital Research analizó la dinámica cambiaria tras un mes cruzado por la agenda deportiva global. "Con el dólar oficial 23,8% por debajo del techo de la banda y la desinflación retomando el sendero, las condiciones de juego mejoraron", afirmaron al tiempo que advirtieron que "la segunda mitad (del partido) trae sus propios desafíos: la liquidación del agro pierde fuerza, el calendario electoral empieza a ganar peso y el contexto internacional podría dejar de ser tan benigno".

Desde una óptica internacional, la firma Capital Economics aportó cautela sobre el rumbo macroeconómico y expresó que el país "aún enfrenta importantes obstáculos en el camino hacia un crecimiento más estable y sostenible".

Finalmente, Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, ponderó el doble efecto del shock energético sobre las reservas y los precios: "La nueva escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán empujó al Brent, llegando a superar los 86 dólares por barril. Esto, por un lado, perjudica el sendero de desinflación, pero, por otro lado, ayuda a la balanza de pagos. Así, puede darse un escenario de dólar relativamente calmo con una inflación más difícil de bajar, lo que ya se ha visto en los primeros meses del año".

Con información de Reuters