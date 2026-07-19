La altura de Unai Simón: cuánto mide el arquero de la Selección de España

Unai Simón en la Selección de España

En la Selección española el arquero no ocupa un lugar menor y es el lugar en donde todo empieza. En otros años, ese puesto fue ocupado por arqueros experimentados como Iker Casillas y Santiago Cañizares. En los últimos años, ese rol quedó en manos de Unai Simón, un guardameta que logró consolidarse como una de las referencias del fútbol español gracias a su regularidad, seguridad y personalidad para responder en los momentos de mayor exigencia.

Formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, el nacido en Vitoria-Gasteiz construyó una carrera basada en el crecimiento constante. Su evolución lo llevó desde las divisiones juveniles hasta convertirse en el dueño del arco tanto de su club como de la Selección de España, donde se ganó la confianza del cuerpo técnico por sus reflejos, liderazgo y capacidad para jugar con los pies.

Cuánto mide Unai Simón, el arquero de la Selección de España

Unai Simón mide 1,90 metros, una estatura que le permite dominar el juego aéreo y cubrir con eficacia el arco español. Esa altura, combinada con una gran velocidad de reacción y excelentes reflejos, lo convirtió en uno de los arqueros más destacados del fútbol europeo.

La carrera de Unai Simón

Nacido el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, comenzó a jugar al fútbol en la Asociación Deportiva Zuya antes de incorporarse al CD Aurrerá Vitoria. En 2011 pasó a integrar las divisiones inferiores del Athletic Club, donde continuó con su formación. Posteriormente defendió los colores del Basconia y del Bilbao Athletic, equipos filiales de la institución vasca, en los que fue adquiriendo experiencia hasta quedar listo para dar el salto al plantel profesional.

Unai Simón en acción durante el enfrentamiento contra Portugal por el Mundial 2026.

Su debut oficial con el primer equipo del Athletic Club llegó en agosto de 2018. A partir de entonces fue ganando protagonismo hasta convertirse en el arquero titular del conjunto bilbaíno. Con el paso de las temporadas acumuló más de 260 partidos oficiales y se consolidó como uno de los referentes del club, destacándose por su regularidad y por ser una pieza clave en la conquista de títulos nacionales. Además, su rendimiento le permitió obtener el Trofeo Zamora como el arquero menos goleado de la Liga española en la temporada 2023-24.

En el plano internacional también construyó una trayectoria destacada. Tras representar a España en las categorías juveniles, fue campeón de Europa Sub-19 y Sub-21, además de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Más tarde se afianzó como titular de la selección absoluta y formó parte del plantel que conquistó la UEFA Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.