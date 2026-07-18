El presidente de Hungría firma una modificación legislativa que pone fin a su mandato

Imagen de archivo del presidente húngaro, Tamas Sulyok, durante un acto junto a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en Múnich, Alemania.

​El presidente húngaro, Tamas Sulyok, informó en un comunicado el sábado que firmó una enmienda ‌constitucional aprobada por ‌el gobernante partido Tisza del primer ministro Peter Magyar y que pone fin a su mandato como jefe de Estado.

La legislación forma parte de la campaña de Magyar para desmantelar los bastiones de poder de su predecesor, Viktor Orbán, para ​lo cual el ⁠actual mandatario afirma haber recibido un fuerte mandato ‌de los votantes tras derrocar al ⁠líder derechista en una aplastante ⁠victoria electoral en abril.

La enmienda pondrá fin al mandato de Sulyok de forma inmediata, alegando una "grave pérdida ⁠de confianza" de la sociedad en un ​líder elegido a principios de 2024 ‌por los diputados del partido ‌Fidesz de Orbán.

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Sulyok afirmó que no tuvo ⁠más remedio que dar su visto bueno a la legislación, ya que respeta la letra de la ley. Sin embargo, este exjuez de la ​Corte Constitucional ‌advirtió de que la reforma perjudica al Estado de derecho en Hungría.

"La decimoséptima enmienda a la Constitución marca un punto de inflexión en la democracia constitucional de Hungría", ⁠afirmó Sulyok.

"Al destituir a los titulares de cargos públicos de una manera que viola abiertamente el Estado de derecho (...) se sienta un precedente negativo que inflige una profunda herida a los valores constitucionales de la democracia, la separación de poderes y el Estado ‌de derecho", señaló.

El Parlamento, donde el partido centroderechista Tisza cuenta con una mayoría de dos tercios que le permite modificar cualquier ley, elegirá a un nuevo presidente hasta que entre en vigor una nueva ‌Constitución, o durante un máximo de cinco años.

La enmienda también impone un límite de 12 años al mandato ‌de los diputados ⁠y establece la edad de jubilación en 70 años para los jueces del ​Constitucional, lo que obligará a jubilarse al actual presidente del tribunal, Peter Polt, aliado de Orbán.

Con información de Reuters