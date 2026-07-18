La Provincia de Buenos Aires impulsa el debate sobre inteligencia artificial, innovación y Estado

La provincia de Buenos Aires llevó adelante una jornada de reflexión y debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las políticas públicas, con el objetivo de avanzar en el diseño de estrategias que permitan aprovechar su potencial para impulsar el desarrollo, fortalecer las capacidades estatales y promover la soberanía tecnológica.

El encuentro, titulado “El uso de la inteligencia artificial y su vinculación con las políticas públicas de desarrollo”, se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y fue organizado de manera conjunta por el Ministerio de Gobierno bonaerense y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La actividad reunió a especialistas, académicos y funcionarios provinciales para intercambiar experiencias y analizar los desafíos que plantea esta innovación tecnológica.

Durante la apertura, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó la importancia de que el Estado participe activamente en el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de dejar el avance tecnológico librado exclusivamente a las dinámicas del mercado.

"Si el impacto de la IA se deja únicamente al mercado, probablemente suceda lo que está tratando de establecer el actual Gobierno nacional: transformarnos en un país proveedor de energía barata para los procesos de cómputo, uno de los eslabones menos desarrollados y que menos empleo generan", sostuvo.

El funcionario remarcó que el desafío consiste en insertar a la Argentina de manera inteligente en esta transformación tecnológica, promoviendo la creación de empleos calificados, el desarrollo de conocimientos y la consolidación de capacidades propias.

"Oponerse a la inteligencia artificial es derrotista, pero sí podemos regular el proceso. Nuestro desafío es intervenir a través del desarrollo científico, la innovación y la tecnología para generar más empleo y mayores capacidades", afirmó Bianco.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni, puso el foco en la necesidad de debatir los aspectos éticos y políticos vinculados al desarrollo de estas herramientas. Según señaló, la inteligencia artificial no es una tecnología neutral y los modelos con los que se entrenan los sistemas actuales responden a determinadas decisiones y valores.

"Una herramienta tan poderosa como la IA debe ser entrenada con decisión política y con valores profundamente humanos", expresó la académica, al tiempo que celebró la iniciativa del Gobierno bonaerense de impulsar este tipo de debates.

La jornada continuó con tres paneles temáticos dedicados a abordar el estado actual de la inteligencia artificial en América Latina, su aplicación para fortalecer las capacidades del Estado y los desafíos que plantea su incorporación al sector científico y productivo.

Entre los temas analizados se destacó el potencial de la IA para optimizar procesos administrativos, mejorar la prestación de servicios públicos y contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades económicas basadas en el conocimiento y la innovación.

En el cierre del encuentro, Bianco repasó algunas de las iniciativas que la provincia ya puso en marcha en materia de transformación digital. Entre ellas, destacó la creación del Centro de Datos Rebeca Cherep de Guber, el primero administrado por una provincia argentina; la implementación de una guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la administración pública y la puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento.

"Son hitos que muestran el trabajo que estamos realizando para poner la innovación tecnológica al servicio de una gestión pública eficiente que responda a las necesidades del pueblo bonaerense", concluyó.