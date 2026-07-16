Si buscás ahorrar energía, las estufas a pellet pueden ser una alternativa.

Las estufas a pellet empiezan a ganar terreno como una alternativa para calefaccionar los hogares durante el invierno con un menor consumo eléctrico. Este sistema funciona con un combustible elaborado a partir de residuos de madera y combina eficiencia, autonomía y un mejor aprovechamiento de la energía frente a otros equipos tradicionales.

Qué son las estufas de pellet y cómo funcionan

Las estufas a pellet utilizan pequeños cilindros de madera prensada, conocidos como pellets, que se almacenan en un depósito incorporado al equipo. Desde allí, un mecanismo automático los traslada hacia la cámara de combustión, donde se queman de manera controlada para generar calor.

El aire caliente producido se distribuye por el ambiente mediante un ventilador interno, lo que ayuda a mantener una temperatura estable. Además, muchos modelos permiten programar horarios de funcionamiento y regular la temperatura a través de un termostato.

Por qué consumen menos electricidad

A diferencia de los caloventores o de las estufas eléctricas convencionales, este sistema no utiliza la electricidad como principal fuente para producir calor. La energía térmica proviene de la combustión de los pellets, mientras que la corriente eléctrica solo alimenta el ventilador, los controles electrónicos y el mecanismo de carga del combustible.

Esa diferencia hace que el consumo eléctrico sea considerablemente menor, especialmente cuando la calefacción permanece encendida durante varias horas por día. Por ese motivo, cada vez más hogares analizan esta tecnología como una alternativa para reducir el gasto energético.

Cuáles son las principales ventajas

Uno de los mayores beneficios de las estufas a pellet es que utilizan un combustible elaborado con residuos de la industria maderera, considerado una fuente renovable.

A esto se suma la autonomía que brinda el depósito de almacenamiento, la posibilidad de programar el funcionamiento según las necesidades del hogar y una distribución del calor más uniforme en los ambientes.

El sistema distribuye el calor de manera uniforme en los distintos ambientes.

Otro aspecto destacado es que generan una cantidad reducida de cenizas en comparación con otros sistemas de combustión, lo que facilita parte de su mantenimiento cotidiano.

Los puntos que conviene tener en cuenta antes de comprar una

Más allá de sus ventajas, las estufas a pellet también presentan algunos aspectos que es importante evaluar antes de realizar la inversión.

El costo inicial suele ser superior al de una estufa eléctrica tradicional. Además, requieren una instalación con salida de humos, disponer de pellets para su funcionamiento y realizar tareas periódicas de limpieza en la cámara de combustión, además del retiro de las cenizas acumuladas.