Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en julio 2026

Cuánto cobran de aumento empleados de comida rápida

Los trabajadores de las principales cadenas de comida rápida del país, como McDonald's, Burger King y Mostaza, continúan cobrando en julio de 2026 los salarios establecidos en el último acuerdo paritario del sector. Las escalas contemplan diferencias según la categoría, las responsabilidades asumidas y los adicionales previstos en el convenio colectivo.

La actividad, que suele representar el primer empleo formal para miles de jóvenes, mantiene una estructura salarial que va desde los puestos iniciales hasta cargos de supervisión y encargados de local. Además del salario básico, los trabajadores pueden percibir adicionales por presentismo, trabajo nocturno y feriados.

Cuánto gana un empleado de comida rápida en julio de 2026

Los salarios básicos vigentes para julio quedaron conformados de la siguiente manera:

Empleado principiante

Corresponde a quienes ingresan por primera vez a la actividad.

Salario básico: $1.108.417

Peón de limpieza

Personal encargado del mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Salario básico: $1.163.517

Empleado A

Salario básico: $1.175.318

Empleado B

Categoría destinada a trabajadores con mayor experiencia o funciones operativas específicas.

Salario básico: $1.223.928

Cajero

Responsable de la atención al cliente y el cobro de pedidos.

Salario básico: $1.294.387

Líder A

Personal con funciones de coordinación dentro del local.

Salario básico: $1.394.271

Líder B

Cargo de mayor responsabilidad dentro del equipo operativo.

Salario básico: $1.619.864

Encargado

Responsable de la organización y funcionamiento general del establecimiento.

Salario básico: $1.661.538

Cocinero

Es la categoría con el salario más alto dentro de la escala.

Salario básico: $1.863.345

Salarios de comida rápida en julio

Qué adicionales pueden cobrar

Además del salario básico, los trabajadores de las cadenas de comidas rápidas pueden percibir distintos adicionales contemplados en el convenio colectivo. Entre los principales conceptos figuran:

Plus por asistencia perfecta, equivalente al 14% del salario cuando se cumplen las condiciones establecidas.

del salario cuando se cumplen las condiciones establecidas. Horas nocturnas.

Horas extras.

Recargos por feriados trabajados.

Otros adicionales previstos según la función desempeñada.

Estos conceptos hacen que el ingreso mensual pueda superar los valores básicos establecidos para cada categoría.

Cuánto cobra un empleado de comida rápida

Cómo quedó el acuerdo salarial

Las escalas vigentes responden al último acuerdo paritario del sector, que combinó incrementos porcentuales con el pago de sumas fijas no remunerativas para reforzar los ingresos de los trabajadores.

Con el avance de la negociación, esos montos fueron incorporándose al salario básico, modificando la base sobre la que se calculan los restantes conceptos salariales y consolidando las remuneraciones vigentes durante julio de 2026.