Cerró una importante cadena de hamburguesas.

En el contexto de crisis económica que generó Javier Milei en el país con sus medidas, una importante cadena de comida rápida anunció su fin y el cierre de todos sus locales, lo cual generará más desempleo.

Joy Burger comenzó como una de las apuestas gastronómicas más innovadoras del mercado argentino con sus hamburguesas veganas; sin embargo, terminó cerrando sus puertas apenas tres años después de su lanzamiento.

Los motivos del cierre de Joy Burger

La cadena de comida rápida basada exclusivamente en productos de origen vegetal dejó de operar en todos sus locales luego de enfrentar un escenario marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades para sostener un modelo de negocio que había nacido con ambiciones de expansión regional.

El proyecto fue presentado oficialmente en noviembre de 2022 por tres empresarios reconocidos del sector gastronómico: Patricio Lescovich, fundador de Kevin Bacon y Vegan Fox; Matías Cabrera, creador de Hell's Pizza; y Juan Martín Ferraro, fundador de Sushi Club. La propuesta buscaba convertirse en la primera cadena de fast food de Latinoamérica enfocada en una alimentación 100% basada en plantas, apuntando tanto a consumidores veganos y vegetarianos como a los que buscan reducir el consumo de carne sin abandonarla por completo.

La iniciativa despertó rápidamente expectativas dentro del sector. El primer local abrió en el corredor gastronómico de Donado y Holmberg, en Villa Urquiza, y posteriormente la marca expandió su presencia con sucursales en el Barrio Chino, Palermo, Vicente López y Las Lomitas, en Lomas de Zamora.

La clave del proyecto era ofrecer una experiencia similar a la de las tradicionales cadenas de hamburguesas, pero utilizando exclusivamente ingredientes de origen vegetal. Para ello, Joy Burger desarrolló una alianza con una empresa especializada en sustitutos de proteínas animales y trabajó en la elaboración de un medallón vegano capaz de replicar el sabor, la textura y la apariencia de una hamburguesa convencional.

La propuesta incluía hamburguesas dobles y triples, alternativas al pollo rebozado, nuggets, papas fritas con distintas combinaciones y una carta diseñada para competir directamente con las principales cadenas de comida rápida del mercado. Incluso la ambientación de los locales buscaba recrear el estilo clásico de los diners estadounidenses, con una estética moderna y materiales reciclables.

Desde sus inicios, los fundadores remarcaron que el objetivo no era vender una alternativa saludable, sino una experiencia de fast food basada en plantas. La intención era conquistar a consumidores que buscaban reducir el consumo de productos de origen animal sin resignar sabores asociados tradicionalmente a la comida rápida.

Durante sus primeros años de funcionamiento, la marca logró construir una comunidad importante en redes sociales, donde llegó a reunir más de 52.000 seguidores. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de deterioro. La actividad en las plataformas digitales disminuyó notablemente y los seguidores empezaron a advertir sobre posibles cierres.

Según trascendió, detrás de la decisión confluyeron varios factores. Los elevados costos de alquiler, el incremento de los gastos operativos y de servicios, junto con una fuerte retracción del consumo, terminaron afectando la rentabilidad de los locales y dificultaron la continuidad del negocio.