Despidos en una importante empresa de colectivos.

La crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros en distintas regiones del país por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar nuevas consecuencias luego de que una importante empresa de colectivos despidiera a varios choferes.

Esto sucedió en Corrientes, donde la empresa ERSA inició un proceso de desvinculación de trabajadores que encendió las alarmas entre los choferes y abrió un nuevo foco de conflicto laboral en el sector.

Según trascendió en las últimas horas, al menos dos conductores ya fueron notificados formalmente mediante cartas documento, aunque fuentes vinculadas a la actividad sostienen que el número de despidos podría ampliarse en los próximos días y alcanzar inicialmente a una decena de trabajadores.

La situación generó preocupación entre el personal de la compañía, que observa con incertidumbre el futuro de las fuentes laborales en un contexto de deterioro económico y caída de la actividad.

Por qué la empresa despidió choferes

Desde el entorno empresario justificaron la medida argumentando que el sistema de transporte urbano de pasajeros enfrenta una compleja situación financiera. Según explicaron, la disminución sostenida en la cantidad de usuarios provocó una merma en la recaudación por venta de boletos, mientras que los costos operativos continúan en aumento.

La combinación de menores ingresos y mayores gastos habría llevado a la empresa a revisar su estructura operativa y avanzar con una reducción de personal para intentar equilibrar sus cuentas. Sin embargo, la decisión generó inquietud entre los trabajadores, que aguardan una respuesta de los representantes gremiales y no descartan medidas de fuerza si los despidos continúan.

El conflicto en Corrientes se produce en medio de una crisis más amplia que afecta al transporte público del interior del país. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió recientemente que numerosas empresas del sector atraviesan una situación límite y que podrían verse obligadas a reducir frecuencias o incluso suspender servicios si no se implementan medidas urgentes para recomponer la ecuación económica de la actividad.

Desde la entidad además señalaron que el sector del transporte enfrenta una combinación de factores adversos, entre ellos el incremento permanente de los costos operativos, las subas en el precio de los combustibles, el atraso tarifario y la falta de inversiones para renovar las flotas. A este escenario se suman demoras en la transferencia de fondos y compensaciones por parte del gobierno nacional de Javier Milei y de algunos gobiernos locales.



