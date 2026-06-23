Jorge Macri presionó a Milei por la economía y Adorni: "Resolverlo lo antes posible"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a alertar este martes por las dificultades económicas de las familias para el "día a día" y reiteró que el consumo en las grandes ciudades es "lo más tenso" de la coyuntura actual. También le sugirió al presidente Javier Milei que "hay que resolver lo antes posible" el caso de Manuel Adorni porque "mete ruido y complica" la gestión.

"Lo más tenso es el consumo en las grandes ciudades, el día a día. Está tenso el dinero disponible de la clase media baja para otros consumos que no son los que no podés evitar como gastos fijos, alquiler, expensas, plan privado, escuela, patente", enumeró Jorge Macri en diálogo con Infobae.

Para el dirigente del PRO, lo que "le sobra a la gente para gastar con libertad" es lo que está "muy apretado", una situación que provocó una buena parte de la sociedad empiece a tomar deuda. "Por eso la gente se fue endeudando. Tenés casi 4 de cada 10 personas con deuda, muchas de ellas con mora", señaló, y luego criticó que eso genera "una bola de nieve" para las familias.

Si bien destacó como "buenas noticias" las políticas económicas para perseguir el "equilibrio fiscal" y "la estabilidad del dólar", Macri remarcó que "la economía del día a día está tensa". "Uno de los problemas que tiene la economía es que cuando a alguien le empieza a ir muy mal, empieza a dejar de pagar todo", apuntó, al reiterar que la recaudación interanual cayó entre el 7 y el 11% en el distrito porteño, según los meses.

Adorni "mete ruido y complica"

Por otro lado, al ser consultado por el escándalo de Adorni, investigado por la Justicia por sus inconsistencias para explicar su patrimonio, el jefe de Gobierno porteño fue tajante: "Es un tema que hay que resolver lo antes posible".

Macri planteó que el caso de Adorni complica los acuerdos políticos entre oficialismo, aliados y oposición, al poner como ejemplo una reciente sesión en la Legislatura porteña donde se aprobó casi por unanimidad una iniciativa del peronismo. "El jueves pasado tuvimos una muy buena sesión en la legislatura porque no tenemos un ruido constante que te tensan las relaciones con todo el mundo. El problema es cuando esos ruidos traban la gestión", explicó.

Y concluyó, en línea con buena parte de los dirigentes del PRO: "La gente tiene que sentir que va a estar mejor, y eso requiere gestión. Esto mete ruido, complica, y eso a mí me preocupa. Después, cómo cada uno arma su equipo es decisión de cada uno".