Quién es la esposa argentina de Matt Damon: así es Luciana Barroso

Luciana Barroso y Matt Damon se casaron oficialmente en 2005, consolidando desde entonces una de las uniones matrimoniales más estables, queridas y admiradas dentro del espectáculo internacional. Recientemente, la pareja volvió a ocupar la primera plana de los medios tras ser captada en los palcos durante la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde ambos alentaron con enorme entusiasmo a la Selección Argentina.

Esta comentada aparición coincidió además con la agenda de Matt Damon, quien se encuentra en plena promoción de la película La Odisea. Entre el fervor deportivo y los grandes estrenos de la pantalla grande, la figura de la salteña acapara la atención de la prensa mundial, para dar a conocer más detalles sobre Luciana Barroso que acompaña a una de las mayores estrellas de Hollywood.

Quién es Luciana Barroso: sus orígenes y su carrera

Luciana Bozán Barroso nació el 31 de julio de 1976 en la provincia de Salta, Argentina. Criada afectuosamente por sus abuelos, cursó estudios universitarios de arqueología en sus primeros años antes de orientarse profesionalmente a la aviación comercial para desempeñarse como azafata.

A comienzos de la década del año 2000 decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes y se instaló en Florida, donde comenzó a trabajar como bartender en el concurrido distrito de South Beach. Fue precisamente en ese local nocturno donde conoció a Matt Damon en 2003, mientras él filmaba la comedia Pegado a ti.

Pese a su enorme popularidad internacional, Luciana elige mantener un perfil sumamente discreto y resguardado. A lo largo de los años se ha dedicado a labores filantrópicas con la organización Water.org y a colaborar activamente en proyectos audiovisuales independientes, dividiendo su tiempo entre Nueva York y Los Ángeles.

Luciana Barroso, junto a Matt Damon. (Crédito de foto: Abaca France/The Grosby Group)

La vida en pareja: un matrimonio y cuatro hijas

Luciana y Matt llevan más de dos décadas juntos y este año celebran 21 años de casados tras su boda civil en Nueva York en 2005. Lejos del dramatismo mediático, la pareja construyó un cotidiano caracterizado por los viajes familiares, el trabajo comunitario y el apoyo mutuo en las alfombras rojas. En el plano familiar, han formado un hogar integrado por cuatro hijas: Alexia, nacida del primer matrimonio de Luciana y criada por la pareja, e Isabella, Gia y Stella, nacidas del matrimonio con el actor. Con perfil bajo y devoción compartida, han sabido proteger su intimidad y consolidarse como un pilar en la industria del cine.