Matt Damon y Luciana Barroso, un amor que traspasó fronteras

Son pocas las parejas de estrellas de Hollywood que han logrado superar décadas juntos, mostrándose enamorados y apostando a la construcción de los vínculos. Uno de los romances más celebrados es el del actor Matt Damon y Luciana Barroso, la mujer salteña que conquistó al actor de la saga de "Bourne". Crónica de un amor que traspasó las fronteras.

"Me escondí detrás del bar porque me estaban acosando algunos fans. Ella me miró y me dijo '¿Qué hacés acá?. La gente dice que te pasa algo increíble cuando conocés a la persona que amás y, juro por Dios, que algo indescriptible me pasó la primera vez que la vi", relató Damon en varias entrevistas acerca del momento en el que se produjo el flechazo. En ese momento Barroso trabajaba como camarera en el bar que fue refugio de la estrella de cine. De ese inesperado encuentro florecería un amor fuerte que en 2012 sería afianzado con una íntima boda.

A las anécdotas del actor se suma un testimonio clave para la reconstrucción de la tierna historia de cómo se conocieron el estadounidense y la argentina. Se trata de Paulo Pinchente, el dueño del restaurante donde trabajaba Luciana al momento de cruzarse con Matt Damon. "A fines de 2003, Matt Damon estaba filmando el filme "Pegado a tí" (con Greg Kinnear y Eva Mendes, sobre unos hermanos siameses). El set estaba instalado frente al bar, así que el equipo de producción y los actores venían siempre a tomar algo aquí", relató en una entrevista para la revista Para Ti.

"Comían y pasaban el tiempo... Una noche vino Matt Damon y a Lucy le tocó atender su mesa. Creo que lo primero que le atrajo de ella fue su belleza... ¡y eso que todas las chicas que tenemos aquí son realmente bellas!... Pero hay pocas con su sonrisa y su simpatía. Lucy es increíblemente graciosa, y creo que eso lo terminó de enamorar", sumó Pinchente, agregando datos sobre el momento en que inició el romance.

Cuatro hijas, cientos de premieres y celebraciones de cine juntos y demostraciones de cariño públicas hicieron de la pareja uno de los vínculos más resistentes de Holywood. "Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo. Nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor", habría declarado Damon, en una entrevista con el sitio web finanzas.com.

Ni Brad Pitt y Angelina Jolie -la pareja favorita de millones- pudieron cultivar tantos años de amor juntos. Los ejemplos de matrimonios célebres de la industria del cine que han aguantado al día de hoy son escasos; aquellos con tiernas historias de amor, aún más.