Qué es la Ley de Manejo de Fuego que busca modificar el gobierno de Javier Milei

A pesar de que se cayó el artículo que facilitaba la compra de tierras argentinas para extranjeros, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei, todavía mantiene cambios claves, entre ellos, modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego. Promulgada en 2013, la normativa impide cambiar el uso de tierras afectadas por incendios para desalentar los incendios forestales intencionales con fines económicos.

Qué establece la Ley de Manejo de Fuego: por qué es clave

La ley 26.815 establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la prevención y el combate de incendios forestales y rurales en todo el país. Además, impide modificar el uso de las tierras después de un incendio para evitar que alguien provoque incendios forestares, ya sea para loteos, fines inmobiliarios o nuevos usos agropecuarios. Para eso, la norma fija plazos de protección diferenciados según el tipo de ecosistema:

60 años de prohibición para modificar el uso del suelo en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales afectados por un incendio , sea intencional o accidental (artículo 22 bis).

para modificar el uso del suelo en , sea intencional o accidental (artículo 22 bis). 30 años de prohibición en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales (artículo 22).

La modificación de la Ley de Manejo de Fuego podría fomentar los incendios intencionales con fines inmobiliarios

Durante ese período, esas tierras no pueden subdividirse, venderse con otro destino ni destinarse a un emprendimiento inmobiliario o a una actividad agropecuaria distinta de la que tenían antes del accidente forestal.

Qué cambios impulsa el gobierno de Milei en la ley que trata el Senado

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pensado por el ministro Federico Sturzenegger, propone eliminar gran parte de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. Si bien el texto original apuntaba a derogar ambas protecciones, durante su paso por las comisiones el proyecto se modificó, ya que los senadores rechazaron los cambios vinculados a la protección de bosques nativos.

Sin embargo, se mantuvo la derogación que flexibiliza la venta y manejo de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas tras los incendios. Las modifcaciones se tratará este jueves en el Senado y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego no es el único punto alarmante del proyecto: la iniciativa también alcanza a la Ley de Expropiaciones (21.499) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo referido a los procesos de desalojo.