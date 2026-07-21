Final explicado de "La Odisea", la película de Christopher Nolan

Matt Damon en "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy Inc.)

Estrenó en las salas de cine La Odisea, la esperada superproducción dirigida por Christopher Nolan que reinterpreta una de las historias más influyentes de la literatura universal. Protagonizada por Matt Damon como Odiseo, junto a un elenco estelar que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson, la película aborda el sinuoso camino de regreso del rey de Ítaca tras la caída de Troya.

Filmada íntegramente en formato IMAX de 70 milímetros, la propuesta cinematográfica explora no solo los peligros físicos y los monstruos mitológicos del viaje, sino también la brutal carga psicológica y el trauma de la guerra que arrastra su protagonista al intentar recuperar el reino que dejó atrás hace veinte años.

"La Odisea" y su desenlace explicado

El tramo final de la cinta se concentra en la sangrienta purga dentro del palacio de Ítaca, donde Odiseo se infiltra disfrazado para ejecutar a los pretendientes que pretendían usurpar su trono. Sin embargo, Nolan le otorga un matiz sombrío y desmitificador a esta victoria. A diferencia del héroe triunfal tradicional, el Odiseo de Matt Damon regresa como un hombre profundamente marcado por el estrés postraumático y la culpa. El clímax no celebra el triunfo militar, sino que expone el costo emocional del conflicto: la violencia no restaura mágicamente el hogar.

Aunque logra reencontrarse con su esposa Penélope (Hathaway) y su hijo Telémaco (Holland), el director elimina pasajes clásicos como la reconciliación con su padre Laertes o la tregua divina impuesta por Atenea. La historia concluye con una nota melancólica, mostrando a un rey psicológicamente fracturado que contempla la inmensidad del océano, consciente de que jamás podrá recuperar del todo la vida que la guerra le arrebató.

Escena de "La Odisea" de Christopher Nolan. (Crédito de foto: Syncopy Inc.)

El texto literario de Homero y su origen

La película encuentra su cimiento en La Odisea, el icónico poema épico atribuido al poeta griego Homero, compuesto en el siglo VIII antes de Cristo. La obra consta de 24 cantos que relatan los diez años de travesía que enfrenta Odiseo para volver a su patria, intercalando relatos de criaturas fabulosas, deidades caprichosas y la paciente resistencia de Penélope.

A diferencia de la visión sombría de Nolan, el texto homérico concluye con una restauración plena del orden social y espiritual: Odiseo se reúne con su anciano padre Laertes en el campo y la diosa Atenea interviene directamente para detener la venganza de los familiares de los pretendientes, sellando un pacto de paz duradero sobre Ítaca. El poema clásico consagra así el triunfo de la astucia humana y la justicia.