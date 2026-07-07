La emoción de Matt Damon al hablar de Lionel Messi: "Es un héroe".

La Selección Argentina pasó a cuartos de final por la Copa del Mundo 2026 en un infartante partido contra Egipto, que resultó en victoria de 3-2 para el equipo de Scaloni. En el marco de los festejos por el avance de Argentina en el Mundial, se viralizó una entrevista a Matt Damon en la que el actor confesó su pasión por "El 10", Lionel Messi.

Durante una rueda de prensa por el estreno de La Odisea, la aventura épica de Homero dirigida por Christopher Nolan (Interestellar, El Origen), el actor Matt Damon habló con un periodista de TN y consultado por la figura de Messi confesó: "El más grande. Es el más grande".

"Es el mejor de la historia y, por supuesto, es un héroe en mi casa. Lo es para toda mi familia que está en la Argentina, pero también para mi familia que está acá en los Estados Unidos”, sumó Matt Damon, quien está casado desde 2005 con la argentina Luciana Barroso. “Estoy triste porque este va a ser su último Mundial”, admitió el actor que protagoniza La Odisea, cuyo estreno en cines será el 16 de julio.

Por último, al ser consultado por su orden de preferencia futbolístico entre Argentina y Estados Unidos el actor reflexionó: “Hinchamos por los dos, pero es fácil para nosotros porque usualmente los norteamericanos dan lo mejor y de hecho están mejorando mucho, pero no suelen avanzar tanto en el campeonato. Así que hinchamos por los dos”.

La adaptación de Nolan sigue la epopeya mitológica de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya. La película cuenta con un elenco integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, y fue filmada con cámaras IMAX de 65 milímetros en escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares.

Cuándo será el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

El próximo partido de Argentina en el Mundial 2026 será el sábado 11 de julio a las 22 horas. El rival del equipo de Lionel Scaloni saldrá del partido entre Suiza y Colombia, que se juega hoy a las 17 horas.