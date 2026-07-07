Quién es el árbitro que Trump llamó "sospechoso" en el Mundial 2026, cuando vuelve a dirigir (Foto: AP)

A pesar de que Estados Unidos quedó fuera del Mundial 2026, durante el escándalo por la tarjeta roja a Folarin Balogun, el presidente Donald Trump apuntó contra la integridad del árbitro brasileño Raphael Claus.

Quién es Raphael Claus, el árbitro que Trump acusó y la FIFA respaldó

Raphael Claus nació en septiembre de 1979 en Santa Bárbara d'Oeste, en San Pablo, Brasil. Tiene 46 años y, aunque de chico soñaba con ser futbolista, entendió cerca de los 20 años que ese camino no era para él y se volcó al arbitraje, formándose en la Federación Paulista de Fútbol mientras también se preparaba como profesor de educación física.

Debutó en la Primera División de Brasil en 2012, a los 33 años, y desde entonces se consolidó como uno de los colegiados más respetados del Brasileirao, donde acumula más de 260 partidos dirigidos. Obtuvo el broche FIFA a los 36 años y a partir de 2015 empezó a dirigir en la escena internacional, primero en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y luego en certámenes de mayor exposición.

Raphael Claus fue cuestionado por el presidente Donald Trump tras sacarle una roja a Folarin Balogun

Entre sus antecedentes más destacados figuran la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, disputada en Miami, y una definición de la Recopa Sudamericana. Este 2026 no es su primer Mundial: ya había dirigido en Qatar 2022, donde estuvo a cargo de Inglaterra-Irán y Canadá-Marruecos. En la presente Copa del Mundo, antes del escándalo, ya había arbitrado el cruce entre España y Arabia Saudita por la fase de grupos.

El por qué del enojo y los cuestionamientos de Trump

La polémica se originó en el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina donde Claus expulsó con roja directa al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una acción con el defensor bosnio Tarik Muharemović, sanción que llegó después de que el VAR pidiera revisar la jugada en cámara lenta.

La decisión generó fuertes críticas en el entorno de la selección local: el entrenador Mauricio Pochettino defendió a su jugador argumentando que no hubo intención de lastimar al rival, pero la reacción más resonante llegó desde la Casa Blanca. Donald Trump confirmó haber llamado personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción.

Durante el anuncio, el presidente estadounidense acusó al árbitro de tener un historial "sospechoso" y cuestionó su accionar. Pocas horas después, el Comité Disciplinario de la FIFA aplicó el Artículo 27 de su normativa interna y dejó en suspenso la sanción automática a Balogun por un año a modo de prueba, lo que le permitió jugar los octavos de final ante Bélgica.

La decisión generó un fuerte malestar en la Federación Belga de Fútbol, que denunció falta de explicaciones formales y llegó a impugnar la habilitación del delantero, además del respaldo público que le dio la UEFA a ese reclamo. En paralelo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) salió a respaldar a su árbitro, remarcando que no existe nada en su trayectoria que respalde las sospechas planteadas por Trump y destacando su integridad y su nivel técnico. La Comisión de Árbitros de la Conmebol también expresó su respaldo total al trabajo de Claus.

Además, la FIFA destacó su labor: "Reconocemos a Raphael Claus como uno ​de los árbitros profesionales más destacados ‌del mundo y como un valioso ‌miembro del Team One (el grupo de élite de ⁠árbitros de la FIFA) en la Copa del Mundo", sostuvo la entidad en un comunicado.

¿Raphael Claus podrá dirigir otro partido del Mundial 2026?

Por el momento, no hay una nueva designación confirmada para Raphael Claus. Su último partido en esta Copa del Mundo fue el de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, el mismo en el que expulsó a Balogun y que derivó en el cruce con Trump.

Sin embargo, las designaciones arbitrales para los cuartos de final, que arrancan el viernes 10 de julio, todavía no fueron anunciadas por la FIFA. Hasta que eso ocurra, se desconoce si Claus volverá a estar en cancha en lo que resta del torneo, pero el árbitro podrá ser convocado con total normalidad.