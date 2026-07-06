Quién es Raphael Claus, el árbitro apuntado por Donald Trump y la FIFA

El arbitraje sudamericano tiene nombres propios que imponen respeto por su experiencia y roce internacional, y el de Raphael Claus se ubica en los primeros puestos de esa lista. Miembro del cuadro internacional de la FIFA desde 2015, este paulista de 46 años consolidó una carrera que lo posiciona de manera recurrente en las citas más importantes del continente y del mundo. En este caso se trata del árbitro que sancionó con roja a Balogun

Nacido el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo, Claus lleva el fútbol en los genes. Su padre, Antônio Carlos Claus, fue jugador profesional en la década de 1960, y su hermano, Niltinho Claus, se desempeñó como delantero en equipos de Brasil y Colombia. Siguiendo el mandato familiar, Raphael intentó hacer su propio camino con los botines puestos y jugó de manera competitiva hasta los 20 años.

Sin embargo, su destino final en el deporte no estaba en los pies, sino en las manos y el silbato. En 2002, ingresó al curso de formación de la Federación Paulista de Fútbol. Tras ocho años de aprendizaje y rodaje en las categorías formativas, Claus dio el salto al profesionalismo mayor.

Su debut en la primera división del Campeonato Paulista ocurrió en enero de 2010. A partir de allí, su ascenso en el exigente fútbol brasileño fue constante, al punto de ser elegido consecutivamente como el mejor árbitro del Brasileirão en las temporadas 2016, 2017 y 2018.

Su estilo, caracterizado por el despliegue físico y el intento de dar continuidad al juego, lo convirtió rápidamente en una pieza fija para la CONMEBOL en las definiciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre sus hitos en torneos de clubes se destaca la dirección de la final de la Sudamericana 2019 entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle.

A nivel de selecciones, Claus acumula participaciones en tres ediciones de la Copa América (2019, 2021 y 2024), habiendo sido el juez principal de la final de 2024 entre Argentina y Colombia en Miami. En la máxima cita global, el brasileño debutó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde estuvo a cargo de los partidos Inglaterra-Irán y Canadá-Marruecos en la fase de grupos. Actualmente, forma parte del selecto grupo de árbitros sudamericanos que integran la nómina para la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su vigencia en la élite del arbitraje continental.