Solo para jubilados: cómo disfrutar de shows de orquestas en vivo gratis durante julio 2026

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de diferentes shows de orquestas en vivo totalmente gratis. Se trata de la propuesta "Viernes de grandes orquestas" con distintas fechas en las que se podrá disfrutar de guitarrazos, piezas de tango y coros únicos, solo se necesita ser parte del Pase Cultural para adultos mayores.

Cómo ver orquestas en vivo totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires

Durante julio, los jubilados y pensionados de la Comunidad Pase podrán disfrutar de diferentes presentaciones musicales en el Centro Cultural 25 de Mayo. Los shows serán los siguientes:

Orquesta Escuela de Guitarras, El Guitarrazo: el grupo presenta su cuarto álbum, Nuestra canción, celebrando la obra del guitarrista y compositor folklórico Eduardo Falú, a propósito del centenario de su nacimiento. Será el próximo 10 de julio desde las 20 hs, Cecilia Pahl, Matías Rullo, Alejandro Tucci y la Orquesta Argentina de Charangos como artistas invitados. Los interesados pueden reservar su lugar en el formulario online.



Los jubilados pueden disfrutar de los diferentes shows gratis si tienen el Pase Cultural



el grupo presenta su cuarto álbum, Nuestra canción, celebrando la obra del guitarrista y compositor folklórico a propósito del centenario de su nacimiento. Será Cecilia Pahl, Matías Rullo, Alejandro Tucci y la Orquesta Argentina de Charangos como artistas invitados. Los interesados pueden reservar su lugar en el formulario online. Encuentros Corales de la agrupación Urquiza Coral: será el 12 de julio desde las 16 hs con el C oro de la Facultad de Derecho, Coro Fusión XXI, Orquesta del Centro. Las entradas se pueden reservar en el formulario online.



será el oro de la Facultad de Derecho, Coro Fusión XXI, Orquesta del Centro. Las entradas se pueden reservar en el formulario online. Orquesta del Tango de Buenos Aires con un bandoneazo: bajo la dirección de Néstor Marconi, se podrá disfrutar un show el 17 de julio desde las 20 hs. Los cupos también son limitados y por orden de reserva.

Pase Cultural en la ciudad de Buenos Aires: cómo funciona y qué beneficios tiene

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca que las personas mayores de 60 años puedan acceder a diferentes actividades culturales en la ciudad porteña. El beneficio consiste en una tarjeta física o virtual, llamada "Tarjeta Pase", que cuenta con un saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

Además de usar el crédito, los beneficiarios pueden aprovechar diferentes descuentos y promociones en cines, teatros, museos y centros culturales. También ser parte de las distintas propuestas gratuitas.