Qué pasa si España gana, pierde o empata ante Portugal en el Mundial 2026 hoy

Qué pasa si España gana, pierde o empata contra Portugal hoy en el Mundial 2026.

Las Selecciones de España y Portugal protagonizan un verdadero partidazo en el Mundial 2026, por los octavos de final. De un lado estará la joya incipiente Lamine Yamal, destinado a dominar el fútbol por mucho tiempo. Del otro, Cristiano Ronaldo en su sexta y última Copa del Mundo, en busca del único trofeo importante que le falta en su impresionante trayectoria profesional.

La máxima cita continúa con su etapa de eliminación directa, por lo que ya no hay vuelta atrás en el caso de fallar en algún encuentro. De hecho, las dos máximas potencias históricas de esta disciplina ya se marcharon a su casa: Paraguay echó a Alemania por penales y la sorprendente Noruega de Erling Haaland tachó a Brasil con el doblete del "Androide".

Sin Italia directamente por no se clasificó al certamen, la Argentina de Lionel Messi, la propia España y Francia siguen entonces como las máximas candidatas a consagrarse en Nueva Jersey en la final del domingo 19 de julio. Ahora, será el turno de este notable enfrentamiento en la previa entre España y Portugal.

Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Portugal en el Mundial 2026 hoy

Si gana

Si se impone en los 90 minutos reglamentarios, el vigente campeón de Europa avanzará a los cuartos de final. Allí se medirá con el vencedor de Estados Unidos vs. Bélgica, que chocarán este mismo lunes 6 de julio desde las 21 horas de Argentina en Seattle.

Si empata

Si hay igualdad en el tiempo regular, habrá una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 cada uno. Si aún así persistiese la igualdad, habrá una tanda de penales para definir al vencedor de la llave.

Si pierde

Si "La Furia" sucumbe frente a su vecino Portugal, quedará automáticamente eliminada de la Copa del Mundo.

Portugal vs. España. un gran partido de octavos del Mundial 2026

Por dónde ver España contra Portugal en el Mundial 2026, en Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Portugal de este lunes a las 16 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow y Paramount+.

Las posibles formaciones de España y Portugal

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; y Cristiano Ronaldo.