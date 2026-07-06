Sorpresa total por el gesto de ocho jugadores de Cabo Verde con Lionel Messi tras su eliminación del Mundial 2026

El gran gesto de ocho jugadores de Cabo Verde con Lionel Messi tras su eliminación del Mundial 2026.

Horas después de un histórico partido y su agónica eliminación en el Mundial 2026, los futbolistas de Cabo Verde llenaron las redes sociales con fotos junto a Lionel Messi, astro de la Selección Argentina. A pesar de la derrota, los jugadores del combinado africano demostraron un gran respeto hacia el '10', autor del primer gol del encuentro y una de las figuras del duelo.

En total, fueron ocho los que compartieron al menos una imagen con el capitán de la 'Albiceleste': Hélio Varela, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Yannick Semedo, Diney Borges, Steven Moreira, Jamiro Monteiro y Sidny Lopes Cabral, autor de un golazo que significó el empate parcial por 2 a 2 en el alargue. Esta demostración se suma a otras muestras de admiración hacia Messi de parte de los caboverdianos, quienes también le pidieron su camiseta y se sacaron varias fotos con él en zona mixta.

Del gesto al palazo: lo que no se vio de Messi con los jugadores de Cabo Verde en el Mundial 2026

"Sí, me pidieron la camiseta, todo. Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...", esbozó la figura de la "Albiceleste" que lleva siete gritos en la Copa del Mundo y es el máximo artillero no sólo del torneo, sino de la historia con 20. Las declaraciones tuvieron un lugar en la entrevista con TyC Sports en la que Lionel Messi también bromeó a la hora de referirse a los rivales. Cabe destacar que el argentino fue uno de los que más infracciones recibió a lo largo del partido que clasificó al seleccionado de Scaloni a los octavos de final donde enfrentará a Egipto.

Las declaraciones de Messi tras el triunfo ante Cabo Verde en el Mundial 2026

"Esta Selección compite, demuestra que es un equipo. Va a competir hasta el final", aseguró el Diez frente a los micrófonos, luego de la victoria y el pase a ocavos de final. "Se vio la importancia de la pelota parada, que no veniamos convirtiendo, por suerte hoy se nos dió. Tenemos gente que va muy bien de arriba -Cuti, Licha, Mac Allister- y esta vez lo aprovechamos", sostuvo.

Al mismo tiempo, el capitán se mostró muy autocrítico con el partido del seleccionado nacional y analizó qué salió mal durante los primeros minutos del segundo tiempo. "Creo que no pudimos presionarlos bien. Nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central, se nos hacía muy largo todo", explicó. "Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más. Nos tuvieron la pelota y nos hicieron correr por la falta de presión", cerró.

Cuándo juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado egipcio tendrá lugar el próximo martes 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Colombia y Suiza, que jugarán desde las 17 horas en Vancouver, Canadá.