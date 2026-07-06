Bélgica dice que la FIFA rechazó reclamo sobre Balogun tras considerar la consulta como un recurso

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) afirmó el lunes ‌que la FIFA ‌rechazó la carta que envió solicitando una copia de la decisión que hizo elegible al delantero estadounidense Folarin Balogun para el partido del Mundial del lunes, tras considerarla un recurso inadmisible.

La FIFA suspendió ​la sanción ⁠por tarjeta roja impuesta a Balogun ‌y le autorizó a jugar en ⁠el partido de octavos ⁠de final después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó de ⁠manera personal al jefe de la ​FIFA, Gianni Infantino, a ‌revisar el caso.

La RBFA ‌afirmó que tuvo "solo unas pocas horas" para ⁠actuar, sin que la FIFA le facilitara información alguna.

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"Para que una apelación sea admisible, el propio reglamento de ​la FIFA ‌establece que la decisión motivada debe haberse comunicado primero al apelante", señaló la RBFA en un comunicado.

"Mientras que la RBFA se limitó ⁠a solicitar explicaciones legítimas, la propia FIFA interpretó la consulta como un recurso y se aseguró de inmediato de que fuera declarado inadmisible", señaló. "Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba al mismo tiempo a responder ‌a las solicitudes legítimas de la RBFA", agregó.

La RBFA comunició la impugnación de la elegibilidad de Balogun después de que la FIFA eliminara la sección sobre la ‌suspensión automática de jugadores de una presentación realizada en la reunión de coordinación previa al ‌partido y ⁠no explicara el cambio a pesar de las reiteradas solicitudes ​verbales y por escrito.

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar sus comentarios.

(Editado en español por Carlos Serrano)