¿Chau Muchachos? Las 2 nuevas canciones de Argentina en el Mundial, con Messi, Maradona y Malvinas

Las dos nuevas canciones de Argentina que se imponen en el Mundial 2026.

La Selección Argentina avanza en el Mundial 2026 de fútbol y también se renuevan las canciones, después del susto que significó Cabo Verde en los 16avos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni contó con el apoyo de más de 55.000 compatriotas presentes en las tribunas del estadio Hard Rock de Miami, desde donde se pudieron escuchar dos temas que no estaban en los planes luego del popular hit de "Muchachos" en Qatar 2022.

Durante los 120 minutos frente al durísimo conjunto africano, los espectadores albicelestes alentaron sin parar, como siempre. Sin embargo, lo que llamó la atención en las redes sociales no fueron los gritos en sí, sino más bien las letras de los mismos. Es que hubo dos canciones que sacudieron las gradas del mencionado escenario norteamericano antes de los octavos de final, en los que Egipto será el adversario en Atlanta.

En uno de los temas, son protagonistas esenciales nada menos que las Islas Malvinas, el capitán Lionel Messi y Diego Armando Maradona, a quien entre la FIFA y Estados Unidos sacaron de la Copa del Mundo disputada allí en 1994.

La comunión entre la Selección Argentina y los hinchas es plena en el Mundial 2026.

Las dos nuevas canciones de la Selección Argentina que son furor en el Mundial 2026: sus letras

No me arrepiento de este amor, de Gilda

Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez...

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar

la Copa que le robaron al Diez, la que no le dejaron levantar...

Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta

soy argento de la cuna hasta el cajóoooon...

Por Malvinas, por el Diego

por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeóoooon....

La vida es un carnaval, de Celia Cruz

Todo aquel que piense que Argentina va a perder

tiene que saber que no es así

que otra vez vamo´ a dar la vuelta, a dar la vuelta...

Vas a ver, juegues donde juegues vamo´ a estar

vamos a copar cualquier lugar

quiero verte campeón del mundo

como allá en Qataaaaaar...

Hay que alentar, que Argentina es un carnaval

y la cuarta ya está llegando...

Ooooohhh aaaaaah

hay que alentaaar, que Argentina es un carnaval

y la cuarta ya está llegando...