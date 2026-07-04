Festivales, ferias y maratones: así será la agenda turística de julio en Formosa para disfrutar las vacaciones

El Gobierno de Formosa dio a conocer el calendario turístico de julio con una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia durante las vacaciones de invierno. La propuesta incluye festivales tradicionales, ferias artesanales, competencias deportivas, espectáculos para toda la familia y encuentros gastronómicos que buscan promover el turismo interno y dinamizar las economías locales.

Organizada por el Ministerio de Turismo, la programación se extenderá durante todo el mes y abarcará tanto la ciudad capital como localidades del interior, con eventos pensados para vecinos y visitantes que elijan recorrer Formosa durante el receso invernal.

Las actividades comenzarán con una intensa agenda durante los primeros días de julio. Entre el 3 y el 5 de julio Ibarreta será sede de la cuarta fecha del Formosa Rally 2026, uno de los principales eventos del automovilismo local.

El 4 de julio la agenda ofrecerá propuestas para distintos públicos. En Formosa Capital se realizará la Maratón Pasos de Unidad, frente al Parque Acuático 17 de Octubre, mientras que Laguna Naineck será escenario de una nueva edición de la Feria Paipera y El Colorado recibirá su tradicional Feria Artesanal. Ese mismo fin de semana, el Autódromo de Formosa albergará una nueva fecha del Campeonato de Karting del NEA.

Las celebraciones continuarán el 5 de julio con el 30° Festival de la Argentinidad en Loma Monte Lindo, una de las fiestas tradicionales más representativas de la provincia. La jornada incluirá desfile gaucho, destrezas criollas, jineteadas, concursos, música en vivo y un almuerzo popular que reunirá a familias y visitantes de distintas localidades.

Uno de los eventos centrales del mes será el 3° Festival Regional del Alfajor, que se desarrollará del 10 al 12 de julio en el Galpón G del Paseo Costanero Vuelta Fermoza. La propuesta reunirá a productores de alfajores de Formosa y de otras provincias de la región, quienes ofrecerán degustaciones, concursos, demostraciones de elaboración, espectáculos artísticos y un amplio patio gastronómico.

El cronograma también contempla múltiples actividades para celebrar el Día de la Independencia. El 9 de julio, Comandante Fontana organizará la Gran Fiesta Patria con locro popular, desfile gaucho, carreras de sortija, juegos criollos y una feria de emprendedores. En paralelo, Laguna Naineck llevará adelante el Festival de la Independencia y la Competencia Regional del M’beyú, mientras que en Formosa Capital se realizará un gran Baile Colectivo del Pericón Nacional.

La agenda continuará el 10 de julio con la realización de la Primera Peña Folklórica en La Nueva Recova, un espacio que reunirá música, danza y gastronomía regional.

Durante las vacaciones de invierno, las actividades estarán especialmente orientadas a las familias y a las infancias. El 11 y 12 de julio se desarrollará el Festival Fresquete en el Centro Cultural La Mandinga, con una programación que incluirá espectáculos de circo, teatro, narración de cuentos y música.

Ese mismo fin de semana también se celebrará el 42° Festival Provincial de la Yerra en Gran Guardia, uno de los encuentros tradicionales más importantes del calendario formoseño. La propuesta combinará actividades ecuestres, destrezas criollas, música en vivo y comidas típicas, consolidándose como una de las principales expresiones de la identidad rural de la provincia.

Segunda quincena

La agenda turística continuará durante la segunda quincena de julio con nuevas propuestas deportivas y culturales. El 18 y el 25 de julio Laguna Naineck volverá a recibir la Feria Paipera, mientras que el 18 de julio el Cine Teatro Italia será sede del espectáculo "Gladiadoras K-Pop Golden Power".

Al día siguiente, el 19 de julio, el Caranday Golf Club albergará un Torneo Federativo de Golf que convocará a deportistas de distintas provincias. En tanto, los días 25 y 26 de julio Formosa Capital será escenario de una nueva edición de la Ultra Maratón, una competencia que reunirá a corredores de diferentes puntos del país.

El calendario cerrará entre el 31 de julio y el 2 de agosto con la cuarta edición de La Formoseñada, un encuentro que se desarrollará en el Paseo Costanero Vuelta Fermoza y los Galpones G y C, donde habrá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, artesanías y actividades recreativas para toda la familia.