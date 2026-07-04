Paraguay vs. Francia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio desde las 18:00 horas (horario de Argentina) en el Estadio Filadelfia, Pensilvania. Se trata de un partido a todo o nada en el cual ambos combinados buscarán pasar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La Albirroja llega a esta instancia con la camiseta inflada tras dar el gran golpe del certamen al eliminar a Alemania por penales en la ronda anterior, mientras que el combinado francés arriba con un desempeño perfecto y tras golear 3-0 a Suecia.

Paraguay vs. Francia: quién gana el partido, según el pronóstico de la IA

De acuerdo con el análisis predictivo de las plataformas de inteligencia artificial y el consenso de los mercados de datos, Francia es la clara favorita para quedarse con la victoria del partido y sellar su clasificación a los cuartos de final. Los algoritmos otorgan un 83% de probabilidades de triunfo para el conjunto europeo, frente a un escaso 5% a favor de Paraguay y un 12% destinado a un eventual empate en el tiempo regular que fuerce la prórroga.

La Selección de Francia sería la gran ganadora del partido, de acuerdo a la IA

La IA prevé una victoria francesa por una diferencia de dos o más goles y señala que el marcador exacto más probable es un 2-0 o 3-0 a favor de Les Bleus. El poderío de su ofensiva y la jerarquía individual inclinan la balanza de manera contundente contra el combativo bloque sudamericano.

En el plano de las individualidades, la distancia entre ambos planteles resulta evidente. Francia cuenta con la versión más desequilibrante de Kylian Mbappé, quien acumula 6 conquistas y se perfila como la principal amenaza para quebrar el cerrojo guaraní. El capitán está secundado en los extremos por la velocidad de Ousmane Dembélé y el criterio de Michael Olise.

Por el lado de Paraguay, la propuesta se asienta desde los cimientos de su arco. El guardameta Orlando Gill se convirtió en el héroe nacional tras su descollante actuación frente a los alemanes, y junto a la experiencia del zaguero Gustavo Gómez conforma una muralla defensiva indispensable. En la faz ofensiva, las esperanzas de la Albirroja recaen de forma casi exclusiva en el desborde del joven Julio Enciso, el futbolista más incisivo del elenco dirigido por Gustavo Alfaro.

Colectivamente, se presenta el clásico escenario de opuestos. El conjunto conducido por Didier Deschamps exhibe un funcionamiento aceitado, caracterizado por una posesión dominante, transiciones verticales letales y una gran solidez en el área central liderada por William Saliba y Dayot Upamecano. Francia promedia más de tres goles por presentación y ha sostenido su valla invicta en tres de sus cuatro compromisos mundialistas.



Mientras que la Paraguay de Alfaro, fiel a su tradición histórica, compensa la brecha técnica con una disciplina táctica extrema, un repliegue bajo muy ordenado y una agresividad notable en los duelos individuales. El combinado sudamericano cede la iniciativa de forma deliberada y apuesta a desgastar psicológicamente al rival para forzar el contragolpe o las jugadas de pelota parada. Su plan principal será emular el planteo cerrado que frustró a Alemania, buscando extender el partido al tiempo extra o a la definición desde los doce pasos.

A pesar de la paridad entre ambas selecciones, los europeos mantienen cierta superioridad que podría inclinar la balanza a su favor. Aunque no hay que olvidar que Paraguay siempre se presenta con una traba sumamente incómoda de superar en las citas de máxima presión.