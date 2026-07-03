Irreconocible: salieron a la luz fotos inéditas de Ángel de Brito cuando era joven

Ángel de Brito compartió una serie de imágenes nostálgicas que revelan una etapa desconocida del conductor.

El pasado miércoles, Ángel de Brito cumplió 50 años y publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes desconocidas que retratan momentos desde su infancia hasta la actualidad.

Para acompañar la publicación expresó: “¡Feliz cumpleaños para todos los que fui! Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto. Medio clandestino, muy legal. Medio introvertido, muy expuesto. Medio proyectando, muy satisfecho. Medio en familia, muy rodeado del mundo. Medio enseñando, siempre aprendiendo”.

Luego agregó: “Con la misma curiosidad de siempre y muchas más razones para disfrutar. Con historias para contar, sueños por cumplir y la felicidad intacta. Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca”.

En el carrusel digital, el conductor compartió una serie de postales inéditas de distintas etapas de su vida. Entre las imágenes se lo puede ver disfrutando de unas vacaciones en la playa, recorriendo las sierras y también en su infancia, mientras jugaba y pasaba tiempo al aire libre. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el particular estilo que lucía durante la adolescencia.

El recorrido de Ángel de Brito

El conductor estrella del espectáculo se formó en el área de Comunicación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Si bien inició la carrera de Periodismo, no llegó a completarla y dio sus primeros pasos laborales como profesor de inglés.

Sus primeros pasos en los medios fueron como columnista en emisoras radiales como Radio del Plata y Radio La Red. Además, trabajó como redactor en la sección de espectáculos de Infobae.

Con el paso de los años, construyó una gran trayectoria en televisión y radio. Actualmente participa en programas como La Linterna y Bien de Verano, y se afianzó como una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo al frente de exitosos ciclos como Los Ángeles de la Mañana (América TV).