Escándalo total en la televisión: América TV le "choreó" una figura a El Nueve

Ángel de Brito anunció una nueva incorporación para LAM, por América TV, y el pase no tardó en generar repercusiones en el mundo del espectáculo. El periodista Fede Flowers se sumará al ciclo de espectáculos, aunque su desembarco estuvo rodeado de polémica debido a su reciente paso por Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V en El Nueve.

La noticia fue confirmada por el propio conductor a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al cronista. Poco después, Flowers celebró el nuevo desafío profesional con un mensaje: "Ya es oficial: nuevos desafíos, nuevos rumbos. Todo y mucho más".

Según reveló Alejandro Castelo en el ciclo de streaming Ya fue todo, Flowers reemplazará a Santiago Peretti, quien decidió no renovar su contrato con el programa de América TV. Sin embargo, el pase del periodista desde el programa de Flor de la V despertó comentarios y tensiones. "Es el segundo cronista que Ángel le chorea a Los Profesionales", deslizó Castelo al referirse al cambio de canal. Además, aseguró que la salida de Flowers no se habría dado de la manera prevista. "Parece que se pudrió todo en la manera ordenada en la que se intentaba hacer la salida de Fede Flowers, él tenía que estar toda esta semana con Flor", sostuvo.

La respuesta de Fede Flowers tras la polémica

Luego de que trascendiera el supuesto malestar en la producción de Los Profesionales con Flor, el periodista decidió dar su versión de los hechos. En un mensaje enviado a Santiago Sposato, Flowers aseguró: "Ellos se ofenden ahora, pero siempre fui prolijo en mi trabajo, yo debería ser el enojado. Las desprolijidades a la orden del día. Siempre mostré buena voluntad, predisposición y prolijidad con el canal y el programa, yo sí".