El Nueve ya encontró el reemplazo para Edith Hermida.

Bendita TV está atravesando su primera temporada sin Beto Casella al mando, luego de su polémica salida de El Nueve para armar un nuevo ciclo en América TV. A él lo siguieron varios panelistas, por lo que pocos "tradicionales" quedaron, siendo la excepción más marcada la de Edith Hermida, quien se mantuvo para asumir como la nueva conductora.

Desde que obtuvo ese rol, la periodista fue constantemente cuestionada por su capacidad de poder mantener el barco a flote, aún cuando ya lo había hecho en anteriores ocasiones cuando Beto se tomaba vacaciones o padecía de alguna dolencia o enfermedad. Ahora, quien se ausentará es ella debido a un descanso programado, razón por la cual El Nueve se movió rápido y dio con su suplente ideal.

La nueva conductora de Bendita TV

Rocío Marengo reemplazaría a Edith Hermida por unos días en Bendita TV.

Según comentó Alejandro Castello en Ya fue Todo, el stream de Jotax Digital, en la señal ya tienen a la reemplazante: "Convocaron para hacerse cargo del barco de la noche del prime time de Canal 9 a Rocío Marengo. Se hará cargo de Bendita TV mínimo tres días".

Seguido a ello, amplió: "Edith se va de vacaciones y llamaron a Marengo para que la reemplace. En un principio por tres días, quizá si están contentos sigue unos días más, o quizá llaman a otra persona".

"Me cuentan desde adentro de Canal 9 que la quieren mucho a Marengo, que las autoridades están muy contentas con ella y me parece que esta es una gran apuesta hacia Rocío", sostuvo el trabajador de prensa respecto de la mujer que actualmente lleva adelante Todo Cocinado, ciclo de cocina; actualidad y humor que va de lunes a viernes por la tarde y que cuenta con un buen rating.