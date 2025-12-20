Beto Casella se despidió de Bendita y expuso su mala relación con Edith Hermida: "Diferencias"

Beto Casella se fue de Bendita.

Después de veinte años al frente de Bendita, Beto Casella cerró una etapa histórica en la televisión argentina y su despedida no pasó desapercibida. Si bien el conductor apeló al agradecimiento y al repaso emotivo de su recorrido en El Nueve, un detalle no menor llamó poderosamente la atención.

Beto Casella expuso su mala relación con Edith Hermida

En ningún momento mencionó a Edith Hermida, su histórica mano derecha, dejando al descubierto una relación desgastada que puertas adentro ya era un secreto a voces. Ella misma ha salido a criticarlo abiertamente por irse y dejarlos solos para cambiar de canal.

La salida de Casella se da en un contexto de tensiones con las autoridades del canal, una situación que terminó de empujarlo a tomar distancia y comenzar a negociar su desembarco en América TV. Sin embargo, durante el último programa no hubo reproches directos, aunque sí definiciones que dejaron entrever conflictos internos. El homenaje preparado por la producción funcionó como un cierre elegante, pero también expuso silencios incómodos.

Al referirse a su salida, el conductor fue claro: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades. Pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de que se estropee la relación, también está bueno irse cuando las cosas van bien”. Agradeció a sus compañeros, al público y a su familia, pero evitó cuidadosamente nombrar a Edith Hermida, quien lo acompañó durante años como figura clave del programa.

El gesto no pasó inadvertido. Hermida fue durante mucho tiempo la coequiper más cercana de Casella, su respaldo en debates y cruces al aire. Sin embargo, en el último tiempo la relación se habría deteriorado y el distanciamiento quedó expuesto en la despedida: mientras Beto habló de “personas que seguirán acompañándolo” y de otras que se quedarán, el nombre de Edith brilló por su ausencia.

¿Quién reemplazará a Beto Casella en Bendita?

Mientras Casella se despide, el futuro del programa ya empezó a definirse. En Intrusos revelaron que Marcelo Polino sería el principal candidato para reemplazarlo en la conducción. Según trascendió, la idea del canal es que Edith Hermida continúe durante el verano, pero luego regrese al panel, descartando que quede como conductora titular.

Polino reemplazará a Beto Casella en Bendita.

El enigmático fue contundente: “Edith se queda el verano y después verán si vuelve al panel. El conductor convocado es Marcelo Polino”. Incluso deslizaron que la llegada de Polino implicaría una reconfiguración del panel, con al menos una salida asegurada.