En qué canal estará Beto Casella en 2026 tras irse de Bendita en El Nueve

Qué se sabe del futuro laboral de Beto Casella.

El cierre de 2025 marcará el final de una era en la televisión argentina. Después de casi dos décadas al frente de Bendita, Beto Casella confirmó que dejará la conducción del histórico ciclo de El Nueve y ya tiene definido su próximo paso profesional de cara a 2026. El propio conductor anunció que su despedida será este viernes 19 de diciembre, una decisión que, según explicó, no responde a un simple cambio de aire sino a un desgaste acumulado.

“Se dieron unas circunstancias que dejaron de ser gratas en el día a día para el trabajo”, expresó Casella al hablar de los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado tras más de 20 años de liderazgo ininterrumpido. Con la salida confirmada, rápidamente comenzaron a circular versiones sobre su futuro. Y en las últimas horas, esas versiones tomaron forma concreta: Beto Casella desembarcará en América TV en 2026.

El proyecto ya está avanzado y tendría fecha de estreno prevista para febrero, en el horario central de las 22 horas, una franja estratégica para la señal. El nuevo ciclo, cuyo nombre tentativo sería Bendito Tú Eres, mantendría el ADN que convirtió a Bendita en un clásico: humor, ironía, análisis de actualidad y debates filosos, aunque con un formato renovado y algunos cambios en la dinámica del panel.

Quiénes acompañarían a Beto Casella en su cambio de canal

Quien terminó de confirmar el movimiento fue Juan Etchegoyen, que reveló detalles clave del armado del programa. Según adelantó, el ciclo contará con una fuerte presencia de figuras históricas vinculadas al universo Bendita. Entre los nombres que acompañarían a Casella aparecen Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Enzo Aguilar, Walter Ceijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Leo Raff y Franco Casella, el hijo del conductor.También se suma Mariano Flax como locutor, quien dejará El Nueve para mudarse a América TV. La gran ausencia será Edith Hermida, que continuará ligada al canal de la calle Dorrego y no formará parte del nuevo proyecto.