España identifica a nueve víctimas del incendio de Almería

Una motocicleta calcinada tras los devastadores incendios en Bédar, Andalucía, España

Por Nina Lopez y ​Emma Pinedo

BÉDAR, 14 jul (Reuters) - Las autoridades dijeron a última hora del lunes que se ha identificado a nueve víctimas de uno ‌de los incendios más mortíferos ‌de la historia de España, mientras los equipos forenses continúan trabajando para confirmar la identidad de otras tres personas mediante análisis de ADN.

Entre las tres últimas víctimas identificadas este lunes se encuentran un matrimonio de origen belga y una mujer de Reino Unido.

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En total, las víctimas del incendio identificadas hasta ahora son cuatro hombres y cinco mujeres, ​de las cuales ⁠ocho son extranjeras y una es española, según las autoridades.

De las ‌13 personas fallecidas —entre ellas una mujer británica de 93 ⁠años que falleció el domingo en un ⁠hospital a causa de las quemaduras sufridas—, cinco eran de Reino Unido, tres de Bélgica y una de Francia, además de un ciudadano español. ⁠Todas ellas eran adultas.

El incendio ha arrasado unas 7.000 hectáreas ​en la provincia de Almería, en el sudeste ‌de España.

Entre las víctimas belgas se ‌encontraba Stanislas Verdonckt, un empresario de 63 años, que había ⁠intentado huir de la zona por un sendero de montaña, pero quedó envuelto por las llamas, dijo su hermana, Sophie Vandebroek, en un correo electrónico. Su perro, Schubi, también fue hallado cerca de su ​cuerpo, añadió.

El ‌incendio más mortífero de España en más de cuatro décadas dejó atrapados a los residentes en una zona accidentada con viviendas dispersas mientras intentaban escapar de las llamas el jueves por la noche.

España y gran parte del sur de Europa ⁠se enfrentan a temporadas de incendios cada vez más graves, que los científicos han relacionado con el cambio climático. Expertos afirman que las lluvias primaverales inusualmente intensas de este año estimularon el crecimiento de la vegetación en algunas zonas del sur de España, creando abundante combustible que posteriormente se secó bajo el calor extremo del verano, lo que contribuyó a que ‌el fuego se propagara rápidamente.

Los familiares habían presentado diez denuncias por personas desaparecidas. Las autoridades indicaron que algunas de esas denuncias coinciden con algunas de las víctimas identificadas, pero no especificaron cuántas.

Los investigadores señalaron que el análisis de ADN sigue siendo el único método viable de identificación primaria ‌debido al estado de los restos.

La Junta de Andalucía rebajó el lunes la alerta por incendios a la fase de preemergencia, tras estabilizarse el incendio, levantarse ‌las órdenes de ⁠evacuación y permitirse a los residentes regresar a sus hogares.

El presidente regional, Juan Manuel Moreno, dijo a la ​prensa por la tarde que el incendio parecía estar "controlado".

Con información de Reuters