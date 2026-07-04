Ver Paraguay vs. Francia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Mbappé y Enciso, figuras de ambas selecciones.

Francia se cruzará frente a Paraguay este sábado 4 de julio a las 18 (horario argentino) por los octavos de final del Mundial 2026. Un duelo con historia donde el equipo galo, una de las máximas candidatas al título, volverá a cruzarse frente al seleccionado guaraní, un combinado que ya supo complicarle la vida en una Copa del Mundo y que llega fortalecido tras protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen. Casi tres décadas después de aquel inolvidable enfrentamiento en Francia 1998, ambos volverán a verse las caras con un lugar en los cuartos de final en juego.

El partido, que se disputará este sábado en Philadelphia, enfrenta a dos equipos que recorrieron caminos diferentes para llegar a esta instancia. Mientras el conjunto de Didier Deschamps confirmó su favoritismo con una actuación sólida en la ronda anterior, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro apeló a su orden defensivo y a una enorme personalidad para eliminar a uno de los gigantes del fútbol mundial y mantener vivo el sueño mundialista.

Por dónde ver Francia contra Paraguay

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Francia y Paraguay será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Francia y Paraguay a este duelo por la Copa del Mundo

Francia accedió a los octavos de final luego de finalizar en el primer puesto del Grupo I y ratificó su condición de candidata al golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos. El equipo francés resolvió el encuentro con autoridad gracias a un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola, en una producción que volvió a exhibir la jerarquía individual y colectiva de un plantel repleto de figuras. Michael Olise fue otro de los puntos altos al aportar dos asistencias y convertirse en una pieza determinante del funcionamiento ofensivo.

El conjunto de Deschamps llega en un gran momento futbolístico. Con apenas dos goles recibidos en cuatro partidos y una delantera que ya acumula 13 tantos, Francia aparece como uno de los seleccionados más equilibrados del torneo. Mbappé, además, continúa ampliando su legado en los Mundiales y lidera un equipo que combina experiencia, talento y una gran capacidad para resolver partidos de eliminación directa.

Paraguay viene de eliminar a Alemania.

Paraguay, por su parte, se metió entre los 16 mejores tras finalizar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y dio el gran golpe al eliminar a Alemania por penales luego de empatar 1-1 en 120 minutos. La Albirroja volvió a exhibir la identidad que le imprimió Gustavo Alfaro: un bloque defensivo sólido, sacrificio colectivo y eficacia en los momentos decisivos. El arquero Orlando Gill fue la gran figura de la definición desde los doce pasos, mientras que Julio Enciso volvió a ser el principal argumento ofensivo del conjunto guaraní.

El antecedente de Francia 1998

El antecedente entre ambos en los Mundiales convierte al cruce en un partido cargado de simbolismo. En los octavos de final de Francia 1998 igualaban sin goles hasta que, a los 113 minutos del tiempo suplementario, Laurent Blanc marcó el histórico "gol de oro" que clasificó al seleccionado anfitrión. Aquella fue la primera definición de ese tipo en una Copa del Mundo y terminó siendo el impulso para que Francia conquistara su primer título mundial, mientras Paraguay quedó en el recuerdo por la heroica resistencia encabezada por José Luis Chilavert. Veintiocho años después, la Albirroja buscará tomarse revancha y volver a desafiar a uno de los grandes favoritos del torneo.