Pocos lo notaron: el gesto de Messi cuando vio a Sofi Martinez tras ganarle a Cabo Verde

Enorme gesto de Messi con Sofi Martínez.

Luego de la trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 en tiempo extra, con un triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, Lionel Messi habló en rueda de prensa y tuvo un notable gesto con Sofía Martínez. El capitán del combinado albiceleste desactivó con una frase y un saludo los rumores sobre un supuesto enojo con la periodista argentina.

El gesto de Messi con Sofi Martínez

El suceso ocurrió tras la clasificación de la Selección, con Messi como una de las figuras del torneo: ya suma 7 goles y abrió el marcador frente a los africanos. Al arribar a la zona mixta, el rosarino se acercó a Martínez y la saludó únicamente a ella, respondiendo con ese gesto a las versiones que circulaban en los últimos días.

"Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así", comentó el futbolista entre risas.

Sofi Martínez, entre el trabajo y la emoción

La periodista intentó, en un primer momento, llevar la conversación al partido: "Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo", respondió. Sin embargo, al advertir el sentido del accionar del futbolista de 39 años, agregó: "Muchas gracias por el gesto, lo valoro mucho".

El contexto de la escena se relaciona con versiones que en las últimas semanas sostenían que algunos jugadores del plantel evitaban ser entrevistados por Martínez a raíz de una presunta incomodidad de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, con algunos gestos de la periodista. La propia Martínez ya había desmentido esas versiones en su momento.

Una vez finalizada la entrevista, la conductora volvió sobre el episodio y valoró el gesto del capitán. "Valoro mucho el gesto que tuvo Messi recién. Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras. Prefiero no decir nada porque uno trabajando demuestra que está todo bien", sostuvo, y remarcó: "Él no tiene por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para aclarar que no hay ningún problema. Al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre".

No es la primera vez

El vínculo entre Messi y Martínez había quedado expuesto durante el Mundial de Qatar 2022, cuando la periodista cerró una entrevista tras la clasificación a la final ante Croacia con un mensaje que emocionó al capitán. En abril de este año, además, Martínez había revelado que la propia Roccuzzo se comunicó con ella para bajarle un mensaje de tranquilidad en medio de versiones similares.