El exabrupto de Lizy Tagliani después del triunfo de Argentina ante Cabo Verde: “Me había olvidado…"

Lizy Tagliani habló sobre el triunfo de Argentina.

El triunfo agónico de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se vivió con muchísima intensidad en todo el país, y Lizy Tagliani fue una de las famosas que sufrió el partido a flor de piel.

La foto y el posteo viral

La conductora presenció el encuentro desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, donde se lució con un turbante y la camiseta albiceleste. Al finalizar el partido, se fotografió en la entrada del estadio y compartió la imagen en su Instagram. Fiel a su estilo, eligió el humor para graficar la angustia que le generó un cruce mucho más parejo de lo esperado.

"Me había olvidado que era traba hasta que Cabo Verde me tuvo con los hue... en la garganta", escribió Lizy en el posteo, lo que generó una ola de likes de sus seguidores. "¡Vamos Argentina!", agregó, cerrando la publicación con el aliento de siempre.

El posteo de Lizy Tagliani.

La catarata de comentarios de los usuarios

Sus millones de seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes tan hilarantes como el posteo original: "Sos lo más, Lizy", "Cómo no quererte", "Te amo demasiado", "A todos nos tuvo así" y "Filósofa contemporánea" fueron algunos de los elogios que recibió. Uno de los comentarios que más repercusión generó fue el de una usuaria que retomó el mismo tono de humor: "No te preocupes que las que no tenemos también nos aparecieron en la garganta jajajaja".

Otras figuras también se descargaron en las redes

La publicación de Lizy se sumó a una catarata de reacciones de otras celebridades, que también recurrieron a las redes para descargar la tensión de los noventa minutos. Griselda Siciliani compartió una foto sonriente con la camiseta de la Selección y escribió "Qué manera de sufrir", mientras acompañaba el posteo con una imagen de Diego Maradona como su "camiseta de cábala".

Por su parte, Vanina Escudero se fotografió junto a sus hijos y celebró: "La ilusión intacta!!! Vamos Argentina, difícilllllll pero a 8vos!!!!!". José María Muscari, en tanto, protagonizó uno de los posteos más entrañables de la noche al filmar a su hijo gritando el gol que terminó de sellar la clasificación.

Griselda Siciliani usó la camiseta de Maradona para ver a Argentina.

Entre el sufrimiento colectivo y el alivio final, el humor de Lizy Tagliani terminó siendo, para muchos, la síntesis perfecta de lo que significó ver a la Selección avanzar de ronda en el Mundial 2026.