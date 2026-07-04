Turco García en problemas: se filtraron fotos de él con su supuesta amante

El Turco García quedó envuelto en un escándalo mediático que estalló mientras su esposa, Mariela Prieto, permanece aislada en la casa de Gran Hermano. Con la participante sin contacto con el exterior, salieron a la luz fotos y un audio que comprometen al exdelantero y que reavivaron las versiones de una crisis en el matrimonio.

En el centro de la polémica apareció Melisa Anzoátegui, expareja del boxeador Rodrigo "La Hiena" Barrios, señalada como la supuesta tercera en discordia. Según trascendió, el vínculo habría comenzado en mayo, tras un encuentro en un boliche, y habría incluido salidas y cenas en Palermo. La mujer rompió el silencio en SQP (América TV) y, lejos de confirmar un romance a gran escala, dejó al Turco en una posición incómoda.

"¿Cómo negás después de ver esas fotos?"

Melisa contó que se sorprendió por la filtración del material. "Estoy un poco sorprendida porque se filtraron esas fotos, que las teníamos tres personas nada más: él, una amiga y yo. No quiero que el Turco tenga problemas", explicó.

Consultada por las imágenes, no las esquivó. "Yo vi las fotos que salieron y no podía negarlo, ¿cómo negás después de ver esas fotos?", lanzó. De todos modos, buscó bajarle el tono al vínculo: "Salimos, salimos a comer, pero más que eso no. No soy la pareja", aclaró.

El audio filtrado y el bloqueo

Al escándalo por las fotos se sumó un audio de tono íntimo que el exfutbolista le habría enviado. "Dale, bonita… estoy solito acá", se lo escucha decir al comienzo del mensaje, que sigue con frases románticas y subidas de tono.

Según relató Melisa, el desenlace no fue el mejor: "Él me mandó un audio, cuando lo iba a escuchar lo eliminó, me bloqueó, así que no tengo más contacto con él. Hace dos semanas que no lo veo".

La palabra del Turco y la incógnita

Del otro lado, García se despegó de las versiones: negó públicamente un romance con Melisa, aunque durante el "congelados" del reality se lo vio emocionado al reencontrarse con Prieto. Nada, por ahora, está confirmado.

La gran incógnita pasa por lo que ocurrirá cuando Mariela salga de Gran Hermano y se encuentre con toda la información que circuló en su ausencia. Por lo pronto, ya dejó una advertencia desde la casa que anticipa que el tema está lejos de terminar.